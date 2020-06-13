لقاحات جديدة في روسيا مع حلول سبتمبر القادم للقضاء على فيروس كورونا

تواصل الحكومة الروسية العمل بشكل جاد بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من الشركات الطبية على مدار الأشهر الماضية، من أجل محاولة إيجاد حل نهائي يستطيع القضاء على أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الصحة الروسية قد اعتمدت مؤخراً عقار أفيفافير الطبي ليصبح أول دواء يستخدم في روسيا من أجل علاج مصابي كورونا، بعدما أثبتت التجارب مدى نجاحه بنسبة 90% بعكس جميع الأدوية الأخرى.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بالنسبة إلى الحكومة الروسية، حيث أكدت تاتيانا نائب رئيس الوزراء الروسي خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت أن بلادها على مشارف إنتاج لقاحين جديدين خلال شهر سبتمبر المقبل من العام الحالي 2020.

وأشارت أيضاً إلى أن مختلف المؤسسات الطبية الروسية تعمل جاهدة من أجل إنتاج هذه اللقاحات الجديدة في الموعد المحدد لها، على أمل أن تكون عاملاً مساعداً من أجل القضاء على الوباء المنتشر حول العالم منذ مطلع العام الجاري.

وشددت تاتيانا في حديثها على أن المؤسسات التي سوف تتكفل بإنتاج اللقاحين هما كلاً من المعهد رقم 48 التابع لوزارة الدفاع الروسية، إضافة إلى المعهد الوطني الروسي “غاماليا” المختص في علم الأوبئة.

وأضافت أيضاً أن الحكومة الروسية سوف تختبر هذه اللقاحات الجديدة بدون أدنى شك خلال شهر أغسطس القادم أي قبل الموعد المتفق عليها بشهر، وفي حالة نجاح التجارب سوف يتم منح المؤسسات الموافقات اللازمة من أجل البدء في توزيع اللقاحين على كافة المستشفيات في روسيا.

وأوضحت تاتيانا في تصريحاته أن الكل في روسيا يسعى إلى الوصول إلى الحل الأمثل القادر على إنهاء هذه الأزمة حتى تعود الحياة من جديد إلى طبيعتها في أقرب فرصة ممكنة، مؤكدة في الوقت ذاته أن أي تأخير في المواعيد المحددة مسبقاً يرجع بكل تأكيد إلى فترات التجارب ومدى نجاحها على المتطوعين.

يُذكر أن وباء كورونا قد انتشر بشكل كبير للغاية في كافة أنحاء روسيا على مدار الأشهر الماضية، وخاصة أنها كانت من الدول التي تأخرت في فرض القيود على المواطنين مع عدم إتباع الإجراءات الوقائية اللازمة مما جعلها عرضة للمرض بسهولة.