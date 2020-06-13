ارتفاع جديد في أعداد المصابين بفيروس كورونا في السعودية اليوم السبت

استمرت المملكة العربية السعودية في تسجيل المزيد من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم السبت مثلما كان الوضع تماماً على مدار الأسابيع القليلة الماضية، وذلك تزامناً مع ارتفاع معدل المتعافين يومياً في الوقت ذاته.

وأكدت وزارة الصحة السعودية في بيان رسمي أن اليوم السبت قد شهد تسجيل 3366 إصابة جديدة بالفيروس المستجد في كافة أنحاء المملكة، مما يعني بالتالي أن إجمالي عدد المصابين قد وصل إلى 123 ألف و308 حالة إلى غاية الآن.

وأشارت أيضاً إلى أن إجمالي عدد المصابين لا يتواجد في مستشفيات العزل، نظراً لأن إجمالي عدد المتعافين قد وصل إلى 82 ألف و542 حالة حتى هذه اللحظة، حيث شهد اليوم خروج 1519 حالة جديدة بعد التعافي بشكل كامل من المرض.

يُذكر أن وزارة الصحة السعودية قد أطلقت منذ بداية شهر يونيو الجاري بالتنسيق مع الحكومة السعودية عيادات متخصصة يطلق عليها لقب “عيادات تطمن”، ويتمثل الدور الرئيسي لها في الكشف بشكل مجاني على أي شخص يشعر بأعراض وباء كورونا.

وتمتاز هذه العيادات بأنها تتواجد في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، كما تعمل على مدار الساعة بصفة يومية بدون أي عطلات على الإطلاق، حتى تكون في خدمة جميع من يتواجد على الأراضي السعودية في إطار سعي وزارة الصحة السعودية لمحاولة الحد من تفشي المرض بصورة أكبر في المرحلة القادمة.

وتعتبر المملكة العربية السعودية من أنجح الدول العربية على الإطلاق التي حاربت ذلك الفيروس المستجد حتى هذه اللحظة مقارنة بالبقية، ويكفي الإشارة فقط إلى نسب التعافي المرتفعة بشكل جنوني بعكس الدول الأخرى، مما يعكس بدوره حجم الاهتمام بالقطاع الصحي والتقدم الطبي المتواجد في السعودية.

وتأمل كافة الدول العربية الأخرى في السير على نفس مسار المملكة العربية السعودية، على أمل أن يختفي ذلك الوباء تماماً من العالم بأكمله وليس فقط من دولنا العربية، نظراً إلى حجم الخسائر الفادحة التي تعرض لها الجميع سواء من الناحية الاقتصادية أو خاصة من الناحية الإنسانية في ظل كثرة الخسائر على مستوى الأرواح البشرية والذي لا يمكن تعويضه بأي حال من الأحوال.