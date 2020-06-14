سد النهضة تعود نقاشات التفاوض حوله الإثنين المقبل

سد النهضة.. حلقة جديدة في مفاوضاته، حيث صرحت وزارة الري والموارد المائية السودانية، إن الاجتماع الذي انعقد أمس بشأن سد النهضة، تكلفت فيه السودان بأن تعد مسودة وثيقة توافقية جديدة مستندة على ملاحظات الثلاث بلدان، أما الأطراف الثلاثة فسوف تعود للتفاوض بعد ظهر الإثنين المقبل؛ من أجل أن يناقشوا المسودة ويقيمون مسار التفاوض ومن ثم تحدد الخطوات التالية.

وأوضحت الوزارة السودانية،ن أن النقاشات التي دارت في جلسة اجتماعات وزراء المياه والوفود الفنية في الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) كانت بناء على الوثيقة التوافقية المعدة والمرسلة من قبل السودان بعد الاجتماع السابق.

كما ذكرت الري السوداني، في بيان لها،أن النقاشات التي دارت في اجتماع أمس تركزت على الجوانب الفنية لملء وتشغيل سد النهضة، وذلك خلال مواسم الأمطار العادية وموسم جفاف واحد ومواسم الجفاف المتعاقبة الطويلة، بالإضافة إلى طرق التشغيل الدائم.

مشيرة إلى أن النقاشات المنعقدة هدفها أن يتم الوصول لاتفاق متكامل يغطي كمية المياه التي سوف تصرف من بحيرة سد النهضة خلال كل السيناريوهات، لافتة كذلك إلى توافق وجهات نظر الـ3 دول على معظم القضايا الفنية باستثناء بعض التفاصيل المحدودة.

وأشارت الوزارة في بيانها كذلك إلى أنه تم إجراء نقاش مستفيض ومحتدم بشأن الجوانب القانونية من أجل الاتفاق الذي تعمل الـ3 دول على التوصل إليه.

يذكر أن وزارة الموارد المائية والري المصرية علقت بشكل رسمي أمس السبت على موقف إثيوبيا الأخير، والذي تمثل في تقديم الحكومة الإثيوبية ورقة تحتوي على 13 مادة جديدة تلغي جميع الاتفاقات القديمة بشأن موعد تشغيل وملء سد النهضة.

وقال محمد السباعي المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري في بيان رسمي أمس السبت، إن الجانب المصري لا يشعر بأي نوع من أنواع التفاؤل على الإطلاق بخصوص المفاوضات التي تم استئنافها قبل يومين من الآن مع الجانب الإثيوبي بشأن سد النهضة.

ولفت إلى أن الجانب المصري قد أبدى مرونة كبيرة خلال الاجتماعات الماضية بشأن العديد من التفاصيل التي تم الاتفاق عليها، كما تم القبول أيضاً بالاتفاق الذي أشرف على إعداده الجانب السوداني نظراً لكونه مناسباً للأطراف الثلاثة على حد سواء.