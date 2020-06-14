السعودية تسجل 4233 إصابة جديدة بكورونا و40 حالة وفاة

سجلت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، نحو 4 آلاف و233 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″؛ ليرتفع عدد المصابين بهذا العدد في المملكة العربية إلى نحو 127 ألفا و541 حالة، منها نحو 41 ألفا و849 حالة نشطة، بينها ألف و855 حالة تتلقى الرعاية الصحية داخل الرعاية المركزة.

وأكدت وزارة الصحة السعودية، أنه جرى رصد هذه الحالات من خلال الفحوصات المخبرية، والتي وصل عددها إلى نحو مليون و106 آلاف فحص حتى الآن، أي بزيادة قدرها نحو 19 ألفا و377 فحصًا، عن أمس السبت، وذلك بحسب ما أفادت به قناة “العربية الحدث” الإخبارية.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية أنه جرى تسجيل نحو ألفين و172 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا؛ وهو ما يرفع إجمالي حالات الشفاء إلى نحو 84 ألفا و720 حالة، فيما جرى تسجيل نحو 40 حالة وفاة جديدة بالفيروس التاجي، في المملكة.

يشار إلى أنه للمرة الأولى منذ تأسيس المملكة العربية السعودية، تدرس المملكة إلغاء الحج هذا العام 2020، في ظل تزايد أعداد مصابي فيروس كورونا بها، حيث تجاوزت المملكة 100 ألف إصابة بالفيروس.

وحسب تصريحات أحد المسؤولين الكبار في شؤون الحج والعمرة، للفاينشال تايمز البريطانية، فإن السلطات تدرس إلغاء حج هذا العام، وخاصة بعد ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا إلى 110 ألاف إصابة، حيث سجلت السعودية يوم الجمعة 12 يونيو نحو 3921 إصابة جديدة خلال يوم واحد فقط، كما سجلت 36 حالة وفاة، والمتعافين وصلت أعدادهم إلى 81029 حالة.

وبشأن إمكانية عدم الإلغاء، أكد المسئول السعودي، أن كل السيناريوهات مطروحة الآن لكن الأهم بالنسبة للمملكة هو أمن وسلامة قاصدي بيت الله الحرام.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، ووفق وكالة رويترز للأنباء، فإنه من السيناريوهات المطروحة في حج هذا العام، تقليص أعداد الحجاج، في ظل الظروف الحالية التي تمر بها المملكة والعالم أجمع، من تفشي وباء كورونا، وتسجيل ملايين الإصابات ومئات الآلاف من الوفيات حول العالم.