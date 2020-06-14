خسائر مالية ضخمة للسعودية في حالة إلغاء الحج العام الحالي بسبب كورونا

باتت المملكة العربية السعودية على مشارف التعرض إلى خسائر مالية استثنائية لا مثيل لها على الإطلاق في المرحلة القادمة، وذلك حالة قررت الحكومة السعودية إلغاء موسم الحج في العام الحالي 2020 بسبب استمرار أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الحج والعمرة السعودية أن هذه الخسائر المالية الضخمة لن تحدث فقط إن تم إلغاء موسم الحج، بل سوف تحدث أيضاً في حالة تم إقرار تخفيض عدد الحجاج الوافدين إلى المملكة في العام الجاري بسبب الوباء المنتشر.

وأشار أيضاً إلى أن هذه المرة تعتبر الأولى على مر التاريخ منذ تأسيس المملكة العربية السعودية التي تفكر فيها الحكومة في إلغاء موسم الحج، وذلك تحديداً منذ عام 1932 في ظل عدم حدوث أي كوارث مماثلة لكارثة جائحة كورونا طوال هذه السنوات الطويلة الماضية.

وأكد المصدر أن قرار الإلغاء لا يزال يتم دراسته بعناية كبيرة من جانب المسؤولين في وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع الحكومة السعودية وخاصة وزارة المالية، على أن يتم حسم ذلك الملف بصفة خلال الأيام القليلة القادمة.

يُذكر أن المملكة العربية السعودية تحصل على إيرادات ضخمة وهائلة من الحجاج والمعتمرين بشكل سنوي، ويكفي الإشارة فقط إلى أن العام الماضي قد وصلت قيمة هذه الإيرادات إلى مبلغ 12 مليار دولار أمريكي، بعدما زار الأراضي السعودية أكثر من مليون و800 ألف حاج إضافة إلى أكثر من 7 مليون و400 معتمر.

وكانت الحكومة السعودية تفكر بشكل جدي في زيادة عوائدها المالية من إيرادات الحج والعمرة، من خلال إيصالها إلى 13 مليار دولار مع حلول عام 2030 عبر رفع عدد الحجاج والمعتمرين سنوياً إلى حوالي 30 مليون فرداً، إلا أن هذه الخطة قد تعرضت إلى ضربة قاسية في الوقت الحالي على أمل أن يتم البدء في تنفيذها من جديد عقب نهاية أزمة الفيروس المستجد.

وتكمن المشكلة أن خسائر المملكة العربية السعودية لا تقتصر فقط على إيرادات الحج والعمرة، بل شملت كافة القطاعات الأخرى مثل النفط على سبيل المثال الذي تراجعت أسعاره بشكل جنوني، علماً بأن كل الخسائر من الوارد تعويضاً خلال الأشهر التي تلي مباشرة نهاية انتشار الوباء.