تونس تعلن الفوز في معركة كورونا وترفع الحجر الصحي

أعلن رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، اليوم الأحد، القضاء على فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، والفوز في المعركة عليه عشية رفع الحجر الصحي في جميع أنحاء البلاد.

وأكد رئيس الحكومة التوسية، في حوار بث بالتزامن في جميع وسائل إعلام تونسية، مساء أمس، أنه يمكن القول اليوم إننا ربحنا المعركة، ولا بد أن نقول هذا الكلام بفخر وإعزاز وعلينا المحافظة عليه بالتباعد والوقاية”.

وأشار الفخفاخ إلى أن المرحلة الثالثة من الحجر الصحي، ستنتهي اليوم، وسيجرى تم فتح الإغلاق بنسبة 100%، موضحا أن بلاده تستعد من أجل إعادة فتح حدودها.

وأوضح رئيس الحكومة التونسية، أنه عقب انتهاء المرحلة الثالثة والأخيرة من الرفع التدريجي للحجر الصحي، حددت الحكومة تاريخ 27 يونيو الجاري لفتح الحدود واستئناف الرحلات الدولية.

وشهدت تونس نحو 49 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، فيما أصيب نحو ألف و96 حالة بالفيروس التاجي، لكن غالبية الولايات انعدمت فيها الإصابات الجديدة منذ عدة أسابيع.

يذكر أن هناك ناقشات وجدل يدور بين العلماء حول فرضية جديدة عن ظهور موجة عدوى ثانية محتملة للفيروس التاجي “كورونا”.

وقال عالم الفيروسات الإيطالي، الأستاذ في جامعة بادوا، أندريا كريسانتي، إن هناك موجة ثانية محتملة لوباء الفيروس التاجي يمكن أن تحدث في فصل الشتاء المقبل.

نقل موقع “روسيا اليوم” عن كريسانت قوله، إنه لا أحد يعرف على وجه اليقين، لكن هناك احتمال كبير بأن ذلك سيحدث، ومن المحتمل أن يحصل في الشتاء المقبل.

في نفس الوقت الذي أعلن فيه عالم فيروسات إيطالي آخر، يدعى ماسيمو كليمنتي، في 11 يونيو الجاري أن نتائج الدراسات العلمية الأخيرة تعطي أملا بأنه لن تكون هناك موجة ثانية للفيروس التاجي.

وقال “كليمنتي”، إن الفيروس التاجي الجديد سيضعف كثيرا إلى درجة أنه لن يتسبب إلا في “أمراض الجهاز التنفسي المعتادة”.

وتحدث أخصائي الأمراض المعدية الياباني، أكيهيرو ساتو، كذلك عن احتمال ظهور موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد بنسبة 90%.