سد النهضة.. إثيوبيا تعلن التوصل لتفاهم مع مصر والسودان لملئه في المرحلة الأولى

سد النهضة في حلقة جديدة من المفاوضات الخاصة به، إذ خرجت السلطات الإثيوبية بتصريح جديد أعلنت فيه توصلها لتفاهم مع ا أنها توصلت إلى تفاهم مع الطرفين الأخرين مصر والسودان بشأن المرحلة الأولى لملء سد النهضة وذلك عن طريق المفاوضات المستمرة لليوم الرابع.

أصدرت وزارة الري الإثيوبية، بيان، نقلته شبكة “روسيا اليوم”، أوضحت فيه توصل الدول الثلاث لتفاهم بشأن التخزين بالمرحلة الأولى، وذلك بناء على جدول ملء سد النهضة الكبير الإثيوبي، إلى جانب التوصل لاتفاق بشأن حجم التدفق من البيئة والقواعد الأساسية للملء الأولى، إضاقة إلى سبل التعامل مع مكافحة الجفاف خلال الفترة المشار إليها.

تفاهم بشأن قواعد ضمان الأمن في سد النهضة، هوأيضًا ما توصلت إليه مفاوضات الدول الثلاث، حسب وزارة الري الإثيوبية، إلى جانب دراسة تداعيات عمل السد بالنسبة إلى البيئة والأجواء الاجتماعية.

المفاوضات تستهدف النقاش والاتفاق بشأن التخزين المبدئي والتشغيل السنوي لسد النهضة، حسب ما أكدت إثيوبيا التي أضافت أن توزيع مياه النيل بين الثلاث دول لم يناقش.

يذكر أن السودان منذ 11 يونيو الجاري تستضيف مفاوضات تجمع أطراف أزمة سد النهضة الثلاث ممثلين في وزراء الري إثيوبيا ومصر والسودان.

وكانت وزارة الري السودانية ذكرت، في بيان لها، أن النقاشات التي دارت في اجتماع أول أمس تركزت على الجوانب الفنية لملء وتشغيل سد النهضة، وذلك خلال مواسم الأمطار العادية وموسم جفاف واحد ومواسم الجفاف المتعاقبة الطويلة، بالإضافة إلى طرق التشغيل الدائم.

مشيرة إلى أن النقاشات المنعقدة هدفها أن يتم الوصول لاتفاق متكامل يغطي كمية المياه التي سوف تصرف من بحيرة سد النهضة خلال كل السيناريوهات، لافتة كذلك إلى توافق وجهات نظر الـ3 دول على معظم القضايا الفنية باستثناء بعض التفاصيل المحدودة.

وأضافت وزارة الري في بيانها كذلك إلى أنه تم إجراء نقاش مستفيض ومحتدم بشأن الجوانب القانونية من أجل الاتفاق الذي تعمل الـ3 دول على التوصل إليه.

يذكر أن وزارة الموارد المائية والري المصرية علقت بشكل رسمي السبت الماضي على موقف إثيوبيا الأخير، والذي تمثل في تقديم الحكومة الإثيوبية ورقة تحتوي على 13 مادة جديدة تلغي جميع الاتفاقات القديمة بشأن موعد تشغيل وملء سد النهضة.

وقال محمد السباعي المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري في بيان رسمي أمس السبت، إن الجانب المصري لا يشعر بأي نوع من أنواع التفاؤل على الإطلاق بخصوص المفاوضات التي تم استئنافها قبل يومين من الآن مع الجانب الإثيوبي بشأن سد النهضة.

ولفت إلى أن الجانب المصري قد أبدى مرونة كبيرة خلال الاجتماعات الماضية بشأن العديد من التفاصيل التي تم الاتفاق عليها، كما تم القبول أيضاً بالاتفاق الذي أشرف على إعداده الجانب السوداني نظراً لكونه مناسباً للأطراف الثلاثة على حد سواء.