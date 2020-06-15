“شركات السياحة” تكشف مصير أموال حاجزي حج السياحة حال إلغاء الموسم بسبب كورونا

بعد أنباء عدة ترددت بشأن وجود دراسة تجريها السلطات السعودية، بشان إلغاء موسم الحج هذا العام، كشف عضو غرفة شركات السياحة علاء الغمري، مصير أموال المواطنين الحاجزين لقرعة الحج السياحي لهذا العام.

وأكد الغمري، في تصريحات صحفية، أن هذه الأموال هي أموال “جدية حجز” قرعة السياحة، وأن غالبية الشركات ردتها هذه الاموال إلى المواطنين، في الفترة الماضية، عقب انتشار وباء كورونا المستجد “كوفيد-19″، مشيرا إلى أن الشركات التي لم ترد أموال جدية الحجز حتى هذه اللحظة ستبدأ خلال الفترة الراهنة، في ردها إلى المواطنين على وجه السرعة.

وأشار عضو غرفة شركات السياحة إلى أن مبالغ جدية الحجز تختلف وفقًا لكل مستوى، حيث تبلغ للمستوى السياحي 5 نجوم نحو 20 ألف جنيه، وللمستوى السياحي 4 نجوم نحو 15 ألف جنيه، وللمستويين “الاقتصادي والبري” نحو 10 آلاف جنيه.

وتابع عضو غرفة السياحة بأن هناك أزمة تواجه الشركات، وهي أن الحجز مسبقًا، سواء سكن أو خلافه، وأنه إذا أجرت بعض الشركات ذلك فستظهر هناك مشكلة كبيرة للشركة مع الجانبين السعودي والمواطنين.

وعن الخسائر، أوضح الغمري أن الخسائر كانت متوقعة، خصوصا بعدما بدأ ظهر فيروس كورونا وأغلقت الشركات أبوابها، مشيرا إلى أن الشركات لا تعمل، ولديها أعباء كثيرة غير طبيعية بسبب تفشي الوباء: “ربنا يكون في عون الشركات لإن الموقف ده صعب جدا، ولم يحدث لها قبل ذلك”.

وشدد على أن شركات السياحة “قاعدة” في البيت ولا يوجد شيء أسوء من هذا الوضع، إلى جانب أن بعض الشركات لديها مستحقات في السعودية لم تستطع حتى الآن الحصول عليها فالموقف صعب.

وتابع الغمري: “الله يكون في عونها، وهناك شركات ليس لديها قدرة على الاحتمال، ولديها مشكلات كبيرة وظروفها صعبة للغاية بالإضافة إلى وجود أقساط وخلافه، إضافة إلى فقدان الرؤية المستقبلية”.

يشار إلى أن ذلك جاء بعد ذكر مسؤول كبير في وزارة الحج والعمرة السعودية، لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، أن السلطات في المملكة العربية السعودية تدرس إلغاء موسم الحج للمرة الأولى منذ تأسيس المملكة عام 1932، بعدما تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد نحو 120 ألف إصابة.