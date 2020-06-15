دبلوماسي صيني يتحدث عن سبب هزيمة وباء كورونا في بكين

قال السفير الصيني لدى إيطاليا لي جون هوا، إن سر هزيمة وباء كورونا المستجد “كوفيد-19” في بلاده، هو احترام الحياة، حيث أكد رئيس البعثة الدبلوماسية الصينية في روما خلال مقالة له جاءت تحت عنوان “سر هزيمة الوباء: احترام الحياة والعلم بالتعاون المتبادل”، أوضح فيها أن المنطق الأساس في مكافحة الوباء يرتكز منذ البداية على “الناس والحياة”.

وأضاف السفير الصيني لدى روما، أن بلاده بذلت جهدا كبيرا من أجل إنقاذ حياة كل إنسان سواء كان مولودًا جديدًا أو رجلًا عمره 100 عام، مشيرا إلى أن بلاده توخت الحذر في مكافحة الوباء والتركيز على الوقاية والعلاج العلمي، وكذا الدقة القصوى في تنفيذ الإجراءات.

وأفاد السفير الصيني بأن رئيس بلاده شي جين بينج، أولى بعد تفشي وباء كورونا، اهتماما كبيرا بالفيروس التاجي، وأعطى الكلمة النهائية في القرارات السياسية وإنشاء نظام من المبادئ التوجيهية، موضحا أن بلاده أغلقت مدينة ووهان بالكامل من أجل وقف انتشار الفيروس، وهو ما أدى إلى عزل سكانها البالغ عددهم نحو 11 مليون نسمة.

وأوضح أن الصين تركز بالدرجة الأولى على الحالات المؤكدة، وعلى الحالات المشتبه في إصابتها، فضلًا عن الأشخاص الذين يعانون من أعراض الأنفلونزا وعلى جميع الذين كانوا على اتصال بالمصابين.

وأشار إلى أن سلطات بلاده سارت على نهجٍ في إدارة حالة الطوارئ، وهو الاعتماد على الإبلاغ فورا عن الحالات وعزل ومعالجة وقبول الحالات الواجب قبولها، إضافة إلى معالجة أولئك الذين ينبغي علاجهم، من خلال إجراء مسحات عند الضرورة، وعزل من يتوجب عزله، بحيث يمكن تقليل معدل العدوى.

وشدد السفير الصيني لدى روما على أهمية مبدأ مساعدة البعض، ومواجهة الشدائد معا، حيث إن الفيروس لا يعرف حدودًا وطنية، مؤكدا أن بلاده أبلغت على الفور منظمة الصحة العالمية ودولًا أخرى، بإرسالها معلومات حول وباء كورونا ومشاركة التسلسل الجيني للفيروس المستجد.