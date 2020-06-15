أول تعليق من الصحة العالمية على انتشار فيروس كورونا مجدداً في الصين

حرصت منظمة الصحة العالمية على التعليق لأول مرة على عودة تفشي وانتشار فيروس كورونا في الصين مرة أخرى في الآونة الأخيرة، بالرغم من إعلان الحكومة الصينية في وقت سابق أنها قد انتصرت على الوباء ولم يعد له أي وجود على الإطلاق داخل أراضيها.

وأكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا خلال تصريحات لها لإحدى القنوات الروسية اليوم الإثنين، أن الوضع عاد لكي يضطرب مرة أخرى في الصين بعد انتشار الفيروس المستجد من جديد خلال الفترة الماضية.

وأشارت أيضاً إلى أن الحكومة الصينية كانت تعتقد بأنها نجحت في السيطرة على الوباء بصفة نهائية، ولكن الحالات الإيجابية التي تم تسجيلها مؤخراً في العاصمة بكين تنفي تماماً ذلك الاعتقاد وتؤكد أن المرض لا يزال منتشراً داخل البلاد.

وشددت ممثلة منظمة الصحة العالمية في حديثها على أن منظمتها في انتظار نتائج التحقيقات التي بدأتها الحكومة الصينية في الأيام الماضية، موضحة في الوقت ذاته أن هناك تعاون دائم قائم بين الطرفين على مدار الأشهر الماضية.

وأضافت أيضاً أن العلماء في دولة الصين سوف يحسمون كل الجدل القائم في الآونة الأخيرة بشأن عودة انتشار الفيروس مرة أخرى، كما أكدت أيضاً أنه من الممكن أن يكون السبب وراء ذلك هو شخص مصاب كان جالساً في بيته ولم تظهر عليه أعراض المرض ثم خرج إلى الشوارع بعد تخفيف القيود ونقل العدوى بدون أن يشعر أحد.

وأوضحت ممثلة منظمة الصحة العالمية في تصريحاتها أن دور العلماء يتمثل في تحديد الطريقة التي عاد بها فيروس كورونا لكي ينتشر مرة أخرى بذلك الشكل، حيث من الوارد أن يكون الوباء قد دخل من خارج البلاد أو ربما كان لم يخرج من الأساس من داخل المجتمع الصيني.

وفي الختام، شددت على أن منظمة الصحة العالمية سوف تشارك كل دول العالم بدون أي استثناء على الإطلاق جميع المعلومات التي سوف تحصل عليها من الحكومة الصينية بعد نهاية التحقيقات، وذلك من خلال النظام العالمي للقواعد الطبية الذي يعمل على مدار الساعة بصفة يومية لمتابعة آخر مستجدات ذلك الوباء.