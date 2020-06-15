ارتفاع مخيف في أعداد المصابين بفيروس كورونا في السعودية اليوم الإثنين

باتت أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في المملكة العربية السعودية في ارتفاع مستمر بشكل مخيف للغاية خلال الأسابيع القليلة الماضية، ويكفي الإشارة فقط إلى أن حصيلة الإصابات اليومية قد تجاوزت اليوم الإثنين 4 آلاف حالة جديدة.

وأكدت وزارة الصحة السعودية في بيان رسمي عبر مختلف حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن اليوم الإثنين قد شهد تسجيل 4507 إصابة جديدة بالفيروس المستجد في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية.

وأشارت أيضاً إلى أن إجمالي عدد المصابين وصل إلى 132 ألف و48 حالة حتى هذه اللحظة، ولكن مع تعافي منهم 87 ألف و890 حالة وخاصة بعدما خرج اليوم من المستشفيات 3170 حالة جديدة، وذلك دليل واضح على حجم المجهودات الهائلة المبذولة من جانب القطاع الطبي في السعودية من أجل محاولة علاج أكبر عدد ممكن من المصابين.

وشددت وزارة الصحة السعودية في البيان على أن معدل الوفيات اليومي لا يزال مستقراً مثلما كان الوضع تماماً خلال الفترة الماضية، حيث شهد اليوم الإثنين تسجيل 39 حالة وفاة جديدة مما يعني بالتالي أن إجمالي عدد الوفيات قد وصل إلى 1011 حالة وفاة.

وأضافت أيضاً أن الأطقم الطبية بذلوا أقصى مجهود لديهم مع جميع الحالات التي توفت بسبب وباء كورونا، إلا أن المرض كان أقوى منهم في نهاية المطاف رحمهم الله، وخاصة بالنسبة إلى الحالات الحرجة التي لم تستطع أن تقاوم الفيروس بشتى الطرق الممكنة.

يُذكر أن فيروس كورونا لا يزال لم يتم اكتشاف أي علاج مضاد له حتى الآن، بالرغم من المجهودات الكبيرة التي بذلتها كافة المؤسسات الطبية حول العالم في الفترة الماضية، إلا أن منظمة الصحة العالمية أوضحت في أكثر من مناسبة سابقة أن العلاج سوف يكون متوفراً بنسبة أكيدة مع حلول عام 2021 كحد أقصى.

وكانت الحكومة السعودية قد أعلنت منذ فترة عن عودة معظم أنشطة الحياة مرة أخرى مثل حركة الطيران أو الصلاة في المساجد، وذلك في إطار خطتها من أجل التعايش مع المرض لحين التوصل إلى حل نهائي لديه القدرة على القضاء على الوباء بصفة نهائية وهي نفس الخطة التي سارت عليها كل دول العالم مؤخراً.