ارتفاع ملحوظ في أعداد المصابين بكورونا في الصين والصحة العالمية تحذر من موجة جديدة

ارتفاع ملحوظ في أعداد المصابين بكورونا في الصين والصحة العالمية تحذر من موجة جديدة

سيطرت حالة من الخوف والهلع بشكل غير مسبوق على الإطلاق على البشرية بأكملها خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب عودة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد مرة أخرى في دولة الصين المنبع الرئيسي للوباء.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي عقده مديرها الدكتور تيدروس أدهانوم اليوم الإثنين، أن عدد الحالات الإيجابية التي تم تسجيلها في بكين عاصمة الصين على مدار الأيام القليلة الماضية قد تجاوز 100 حالة حتى هذه اللحظة.

وأكد تيدروس أدهانوم في حديثه أن الصين بشكل عام وكافة مدنها لم تسجل أي إصابة جديدة على الإطلاق بالفيروس المستجد على مدار أكثر من 50 يوم كامل، مما جعل الجميع يعتقد لوهلة أن الصين قد تغلبت على الوباء بصفة نهائية بدون اكتشاف العلاج أو اللقاح القادر على إنهاء هذه الأزمة.

وأشار أيضاً إلى أن هذه الأرقام الجديدة التي تم تسجيلها تثير قلق مسؤولي منظمة الصحة العالمية بشكل كبير، نظراً لأن ذلك يعني احتمالية وجود موجة جديدة قد تضرب الصين في الفترة القادمة، وهو نفس الوضع الذي قد تعاني منه كافة دول العالم إن لم يأخذ الجميع حذره من خلال الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية اللازمة لحين اكتشاف العلاج الفعال.

يُذكر أن الحكومة الصينية قد أعلنت أنها بدأت سلسلة من التحقيقات تحت إشراف مجموعة من العلماء، من أجل تحديد الأسباب التي ساهمت في تفشي الوباء مرة أخرى بهذه الطريقة مؤخراً، على أن يتم إخطار منظمة الصحة العالمية بكافة نتائج هذه التحقيقات من أجل مشاركتها مع جميع دول العالم الأخرى.

ومن المهم أن يتعرف العالم بأكمله على الأسباب التي أدت إلى انتشار الوباء مجدداً في الصين، حتى يأخذ الجميع حذره وخاصة بعدما اتجهت كل الدول في الآونة الأخيرة إلى تخفيف القيود على المواطنين في إطار خطة التعايش مع الفيروس بناءً على توجيهات منظمة الصحة العالمية.

وكان فيروس كورونا قد انتشر لأول مرة في مقاطعة ووهان بدولة الصين في نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي 2019، ولكن مع مرور الأشهر سرعان ما تفشى بشكل مخيف في كافة أنحاء العالم.