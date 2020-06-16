“صدمة” في نيوزيلندا بعد 24 يوما دون كورونا

“صدمة” في نيوزيلندا بعد 24 يوما دون كورونا

أعلنت نيوزيلندا، اليوم الثلاثاء، أنها سجلت حالتين جديدتين للإصابة بفيروس كورونا المستجد، قادمتين من المملكة المتحدة، مما ينهي فترة استمرت 24 يوما دون اكتشاف أي حالات جديدة لفيروس كورونا في البلاد.

ورفعت نيوزيلندا كافة القيود الاجتماعية والاقتصادية باستثناء الضوابط المفروضة على الحدود الأسبوع الماضي، بعد أن أعلنت أنه ليس لديها أي حالات جديدة لفيروس كورونا، وهي واحدة من أوائل دول العالم التي عادت إلى الحياة الطبيعة التي كانت قبل ظهور الوباء.

وحذرت رئيسة الوزراء، جاسيندا أرديرن، من احتمال ظهور حالات جديدة في المستقبل مع عودة النيوزيلنديين إلى البلاد، وتم السماح لبعض الأشخاص الآخرين بالقدوم إلى البلاد بشروط محددة.

وقالت وزارة الصحة النيوزيلندية في بيان لها، إن الحالتين الجديدتين المسجلتين لكورونا لشخصين وصلا في الآونة الأخيرة من المملكة المتحدة.

وتوقف عداد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد في نيوزيلندا عند 22 حالة وفاة.