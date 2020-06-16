بيان رسمي من وزارة الري الإثيوبية قبل اجتماع سد النهضة الحاسم

أصدرت وزارة الري والمياه والطاقة الإثيوبية بياناً رسمياً اليوم الثلاثاء نشره الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الإثيوبية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك تعليقاً على ما وصلت إليه المفاوضات خلال الاجتماعات الماضية مع مصر والسودان بشأن سد النهضة.

وأكدت وزارة الري والمياه والطاقة الإثيوبية أن اجتماع يوم أمس الإثنين قد شهد تقدماً ملحوظاً للغاية بعكس ما كان عليه الوضع في الاجتماعات السابقة، حيث تم التوصل إلى اتفاق في العديد من الجوانب الفنية فيما تبقى الجوانب القانونية هي العالقة حتى الآن.

وأشارت أيضاً إلى أن اجتماع يوم أمس الإثنين تم التركيز فيه على كيفية ضمان الحفاظ على حقوق الدول الثلاثة المعنية، وذلك بخصوص نصيب كل دولة من مياه نهر النيل أثناء فترات الجفاف، إضافة إلى عدم تأثير ذلك على تشغيل سد النهضة بكفاءة عالية.

وشددت وزارة الري الإثيوبية في البيان على أن الجانب السوداني قام بتلخيص كل النقاط التي تم التوصل إلى اتفاق بشأنها، والتي تتمثل على النحو التالي:

حجم التدفق البيئي.

قواعد المرحلة الأولى بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

قواعد إدارة فترات الجفاف.

المبادئ التوجيهية الخاصة بالمرحلة الأولى بشأن ملء وتشغيل السد.

دراسات التقييم.

قواعد سلامة السدود.

وأضافت أيضاً أن اليوم الثلاثاء سوف يشهد اجتماعاً في غاية الأهمية بحضور الفرق القانونية الخاصة بكل دولة من الدول الثلاثة، من أجل محاولة حل القضايا القانونية التي لا تزال عالقة إلى غاية الآن.

وأوضحت وزارة الري الإثيوبية في البيان أن ذلك الاجتماع سوف يليه مباشرة اجتماعاً جديداً بين وزراء الري للأطراف المعنية، على أمل أن يتم حسم كل الملفات محل الخلاف بعد فترة طويلة للغاية من المفاوضات.

يذكر أن ياسر عباس وزير الري والموارد المائية السودانية قد أكد بدوره أن اجتماع يوم أمس الإثنين قد عرف تفاهماً كبيراً بشأن الملفات الفنية الخاصة بسد النهضة، كما أشار أيضاً إلى أن المشكلة لا تزال قائمة بشأن الملفات القانونية التي تأمل جميع الأطراف في التوصل إلى حل مناسب يرضي الكل في نهاية المطاف وخاصة قبل البدء في عملية ملء السد في شهر يوليو القادم.