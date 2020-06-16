حالة من القلق داخل الحكومة الصينية بسبب عودة انتشار كورونا في بكين مجدداً

كشفت مصادر إعلامية عن وجود حالة من القلق لا مثيل لها على الإطلاق داخل أروقة الحكومة الصينية خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب عودة فيروس كورونا المستجد إلى التفشي والانتشار من جديد في معظم أحياء العاصمة بكين على مدار الأيام الماضية.

وأكدت قناة “العربية” الإخبارية على لسان أحد المسؤولين في الحكومة الصينية أن الوضع بات خطيراً للغاية في بكين، نظراً لأن الجميع كان يتوقع نجاح الصين في السيطرة على انتشار وباء كورونا، إلا أن الأيام الماضية أثبتت عكس ذلك تماماً في ظل تسجيل أكثر من 100 حالة إيجابية جديدة.

وأشارت أيضاً إلى أن الحكومة الصينية كانت مضطرة إلى فرض العزل الصحي على أكثر من 10 أحياء في العاصمة بكين مؤخراً، حتى لا تكون سبباً في توسع انتشار المرض بشكل أكبر في بقية أنحاء الصين مثلما كان الوضع تماماً في نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي 2019.

ولم يقتصر القلق فقط على دولة الصين بسبب ما حدث خلال الآونة الأخيرة، حيث سرعان ما أصاب معظم دول العالم الأخرى التي بدأت في تخفيف القيود المفروضة على المواطنين في إطار خطتها من أجل التعايش مع الوباء لحين اكتشاف العلاج المناسب له خلال الأشهر القادمة.

ويكفي الإشارة فقط إلى حالة الطوارئ التي أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية يوم أمس الإثنين، حيث كانت حريصة على تحذير مختلف دول العالم من عودة انتشار الفيروس المستجد مرة أخرى مثلما حدث تماماً داخل دولة الصين.

يذكر أن الدكتور تيدروس أدهانوم مدير منظمة الصحة العالمية قد أكد أن الحكومة الصينية قد فتحت تحقيقاً على الفور من أجل معرفة أسباب تفشي وباء كورونا مرة أخرى في العاصمة بكين، مشيراً إلى أن نتائج هذه التحقيقات سوف تتم مشاركتها مع كل دول العالم بدون أي استثناء على الإطلاق فور ظهورها.

ولم تسجل العاصمة بكين على وجه التحديد أي حالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا على مدار أكثر من 50 يوماً على التوالي، قبل أن تسجل أكثر من 100 حالة خلال الأيام القليلة الماضية في إشارة واضحة لانتشار الوباء هناك من جديد على أمل أن يستقر الوضع مرة أخرى في الفترة القادمة.