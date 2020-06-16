الصحة السعودية تكشف عن ارتفاع جديد في أعداد المصابين والوفيات بسبب كورونا اليوم

كشفت وزارة الصحة السعودية بصفة رسمية اليوم الثلاثاء عن تسجيل زيادة جديدة بشكل واضح، وذلك سواء في أعداد المصابين أو حتى أعداد الوفيات بسبب أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد التي اجتاحت العالم بأكمله منذ مطلع العام الحالي 2020 إلى غاية الآن.

وأكدت وزارة الصحة السعودية في بيان رسمي أن اليوم الثلاثاء قد شهد تسجيل 4267 إصابة جديدة بالفيروس المستجد على مستوى جميع مدن المملكة بدون أي استثناء على الإطلاق، وذلك في إشارة واضحة على الزيادة المستمرة في الأعداد مثلما كان الوضع في الأيام الماضية.

وأشارت أيضاً إلى أن إجمالي عدد المصابين بالوباء في المملكة العربية السعودية قد وصل حتى هذه اللحظة إلى 136 ألف و315 حالة، حيث يتلقى الجميع الرعاية الطبية المثالية في مختلف المستشفيات بشكل مجاني تحت إشراف متواصل من الأطقم الطبية على مدار الساعة بناءً على توجيهات منظمة الصحة العالمية.

وشددت وزارة الصحة السعودية في البيان على أن معدل الوفيات لا يزال يتصاعد بدوره رغم المجهودات الهائلة المبذولة من جانب العاملين في القطاع الطبي، إلا أن الحالات الحرجة التي لا تمتلك أجهزة مناعة قوية من الصعب إنقاذها في ظل عدم وجود علاج فعال حتى الآن قادر على فعل ذلك.

وأضافت أيضاً أن إجمالي عدد الوفيات قد وصل في المملكة إلى 1052 حالة وفاة، حيث تم اليوم الثلاثاء تسجيل 41 حالة وفاة جديدة وهو أعلى معدل وفيات يومي يتم تسجيله على الإطلاق على مدار الأشهر الماضية، مؤكدة في الوقت ذاته أن النسبة الأكبر من الوفيات إما من كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة المتمثلة في الضغط والسكر والقلب على وجه التحديد.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية في البيان أن نسب التعافي قد عادت من جديد لكي تنخفض بعكس ما كان عليه الوضع يوم أمس الإثنين، حيث شهد اليوم تعافي 1650 حالة من المرض بينما تخطى عدد المتعافين يوم أمس أكثر من 3 آلاف حالة.

وشددت أيضاً على أن إجمالي عدد المتعافين في المملكة العربية السعودية قد وصل إلى 89 ألف و540 حالة، مما يؤكد بدوره حجم المجهودات المبذولة من طرف العاملين في القطاع الطبي من أجل مكافحة ذلك الوباء على مدار الأشهر الماضية.