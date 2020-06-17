خبير يوضح دور مجلس الأمن الدولي حال تدخله في أزمة “سد النهضة”

بعد أن صرح وزير الخارجية سامح شكري، بأن مصر قد تلجا لخيارات أخرى في حال تعثر مفاوضات سد النهضة مع أثيوبيا، تحدث خبراء حول إمكانية أن يشمل ذلك اللجوء لمجلس الأمن الدولي.

وفي هذا السياق، صرح المتخصص في القانون الدولي للأنهار الدولية، المستشار الدكتور مساعد عبد العاطي شتيوي، بأن مصر قد تلجأ لمجلس الأمن إذا فشلت الاجتماعات الحالية ولم يتم التوصل لاتفاق ملزم يتعلق بقواعد الملء والتشغيل لسد النهضة.

وأضاف أن المجلس يبحث ويفحص النزاع وله أن يصدر توصيات أو قرار بوقف الملء.

وأكد عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولي، أن أثيوبيا تخاف من ذهاب مصر لمجلس الأمن، بسبب الحجج قانونية العديدة التي تمتلكها مصر لصالحها.

وأشار إلى أنه حال رفض أثيوبيا لقرارات مجلس الأمن، تستطيع هنا حشد الرأي العام العالمي.

وكانت أثيوبيا أعلنت قبيل بدء مفاوضات سد النهضة الجارية، بدء ملء سدها بـ4.9 مليار متر مكعب، خلال موسم الأمطار، يوليو المقبل، وذلك بشكل أحادي دون التوافق مع دولتي المصب مصر والسودان.