وإجراءات مشددة لعدم خروج المواطنين.. “كورونا” يهاجم 27 حيًا في بكين

بعد أن غابت عن العاصمة الصينية “بكين” أي إصابات بفيروس كورونا، على مدى 57 يومًا، عاودت الظهور مجددًا لتصل خلال الأسبوع الجاري، إلى 137 حالة، بعد تسجيل 32 إصابة جدية اليوم الأربعاء.

ويعتقد أن انتشار الحالات الأخيرة بدأ في سوق زينفاندي للمواد الغذائية، الذي يزود العاصمة بنحو 80 في المئة من احتياجاتها من اللحوم والخضار.

وصُنف ما لا يقل عن 27 حيًا “كبؤر متوسطة الخطورة” لانتشار الفيروس، بينما صُنف حي واحد قريب من السوق كبؤرة شديدة الخطورة.

ولا يتمكن سكان المناطق شديدة أو متوسطة الخطورة من مغادرة المدينة، بينما يستطيع سكان المناطق الأقل خطورة المغادرة بعد حصولهم على شهادة تؤكد عدم إصابتهم من الفيروس.

وتوجد صعوبة في توفير الفحص المخبري للفيروس، إذ أخبرت ثلاثة مراكز فحص أنها لن تستطيع توفير الفحص حتى شهر يوليو. وشوهد الناس يصطفون في طوابير أمام المراكز.

وألغيت أكثر من 1200 رحلة جوية من وإلى المدينة، كما قُلصت رحلات القطارات حتى 9 يوليو على الأقل.

وأوصدت المدارس الابتدائية والثانوية والجامعات أبوابها، وعُلقت الفعاليات الرياضية بعد إعلان حالة الطوارئ من الدرجة الثانية، وهي المرحلة قبل الأخيرة.

لكن لا تزال حركة السير على الطرق مستمرة. كما أن الشركات والمصانع تزاول أعمالها.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية، أن الفيروس اكتشف على لوحات تقطيع اللحوم التي تقطع عليها أسماك السلمون المستورد في سوق زينفاندي.

وفصل مدير السوق من عمله إلى جانب مسؤولين آخرين.

وقالت حكومة بكين إن الأشخاص ذوي الصلة لن يتمكنوا من مغادرة المدين ، بغض النظر عن مكان سكناهم. ويرتاد السوق المذكور عشرات الآلاف يوميًا.

وكانت الصين، نجحت في “تسطيح منحنى عدوى كورونا” في الشهور الأخيرة بعد أن تجاوز عدد الحالات 80 ألفا في شهر مارس الماضي، وسجلت 3200 حالة عدوى جديدة فقط منذ ذلك الوقت.