شركة ألمانية تؤكد توفير لقاح مضاد لفيروس كورونا في منتصف العام القادم 2021

كشفت شركة “كيور فاك” الألمانية اليوم الأربعاء عن أخبار سارة للغاية لكافة دول العالم، وذلك بخصوص إنتاج لقاح مضاد فعال لفيروس كورونا المستجد الذي ينتظره العالم بأكمله من أجل ضمان عودة الحياة مرة أخرى إلى طبيعتها في الفترة القادمة.

وأكد مسؤولي شركة كيور فاك خلال مؤتمر صحفي اليوم بالاشتراك مع رئيس منظمة اللقاحات الألمانية، أن الشركة سوف تكون قادرة على إنتاج اللقاح المضاد الفعال القادر على إنهاء أزمة الفيروس المستجد في منتصف العام المقبل 2021.

وأشاروا أيضاً إلى أن الشركة سوف تتقدم بطلب إلى منظمة اللقاحات الألمانية في مطلع العام القادم، من أجل الحصول على الموافقة على البدء في عملية إنتاج كميات كبيرة من اللقاح المنتظر.

يذكر أن شركة كيور فاك قد أعلنت عن بداية التجارب الخاصة بذلك اللقاح انطلاقاً من مطلع شهر يونيو الجاري بواسطة طرق أحدث من الطرق التقليدية التي تعتمد عليها معظم الشركات الطبية حول العالم.

وقد أثار ذلك اهتمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وجه التحديد، مما جعل العديد من الأطراف داخل الحكومة الألمانية يخشون من رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في الاستحواذ على أسهم شركة كيور فاك، وذلك بهدف توفير اللقاح لأمريكا قبل ألمانيا.

وأكدت مصادر صحفية أمريكية أن الحكومة الألمانية سوف تستحوذ على 23% من أسهم هذه الشركة خلال الفترة القادمة، من خلال ضخ استثمارات بقيمة 300 مليون يورو مما سوف يمنع وقتها أي دولة أجنبية من التفكير في الاستحواذ على أسهم الشركة.

وتعاني كل دول العالم بدون أي استثناء على الإطلاق من أضرار جسيمة تسببت فيها جائحة كورونا، لذا كان من المتوقع أن يشتعل الصراع بين مختلف الحكومات على اللقاحات الطبية التي يتم تجربتها من جانب العديد من المؤسسات الطبية.

وكانت العديد من التكهنات قد أشارت في الآونة الأخيرة إلى احتمالية جاهزية أكثر من لقاح مضاد لفيروس كورونا بداية من شهر سبتمبر المقبل، ويبقى الأهم في نهاية المطاف هو أن تقوم منظمة الصحة العالمية باعتماد أي لقاح من هذه اللقاحات بصفة رسمية قبل طرحه في الأسواق والبدء في عملية استخدامه.