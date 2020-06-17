الصحة العالمية تكشف عن عقار جديد قد يساهم في علاج جميع مرضى كورونا

كشفت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء عن عقار جديد قد يساهم في القضاء تماماً على أزمة فيروس كورونا المستجد، من خلال علاج جميع المصابين في المرحلة القادمة بعد النتائج المبهرة التي أظهرها خلال التجارب السريرية التي تمت في بريطانيا على مدار الأشهر الماضية.

وأكد الدكتور تيدروس أدهانوم مدير منظمة الصحة العالمية خلال تصريحات له اليوم الأربعاء أن عقار ديكساميثازون الذي تم تجربته في الفترة الماضية في المملكة المتحدة من الممكن أن يكون هو الحل المثالي لإنهاء الأزمة التي يعيشها العالم بأكمله طيلة الأشهر الماضية.

وأشار أيضاً إلى أن ذلك العقار قد ساهم بشكل واضح في تقليل أعداد الوفيات في كافة أنحاء بريطانيا في الآونة الأخيرة، كما ساهم أيضاً في شفاء عدد كبير من الحالات الحرجة التي تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

وشدد الدكتور تيدروس أدهانوم في حديثه على أن عقار ديكساميثازون لن يكون لوحده كافياً في نهاية المطاف، حيث لا يزال العالم في حاجة ماسة إلى المزيد من الأدوية القادرة على شفاء الحالات البسيطة بحيث لا يشكل الوباء أي مصدر خطورة على الإطلاق على حياة البشر.

وأضاف أيضاً أن المؤسسات الطبية حول العالم يقع عليها دوراً كبيراً من أجل محاولة اكتشاف لقاح مضاد في الفترة القادمة، بحيث تكون لذلك اللقاح القدرة على الحد من الإصابات الجديدة لحين اكتشاف العلاج الفعال القادر على شفاء المصابين الحاليين.

وأوضح الدكتور تيدروس أدهانوم في تصريحاته أن كل الدول بدون أي استثناء مطالبة ببذل المزيد من الجهود في عملية تتبع المخالطين إضافة إلى عزل المصابين الجدد، من أجل ضمان السيطرة على انتشار الوباء بهدف تقليل الضغط قليلاً على الأطقم الطبية التي تحملت الكثير على مدار الأشهر الماضية.

على صعيد متصل، شدد الدكتور مايك رايان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ التابع لمنظمة الصحة العالمية أن عقار ديكساميثازون لابد من استخدامه تحت إشراف طبي، وخاصة بالنسبة إلى الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا، مؤكداً في الوقت ذاته أن استخدامه بطريقة أخرى قد يعرض صاحبه إلى أضرار جانبية خطيرة.