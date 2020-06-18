قطر تتخطى حاجز الـ 84 ألف إصابة بكورونا.. تعرف على عدد الوفيات

قطر تتخطى حاجز الـ 84 ألف إصابة بكورونا.. تعرف على عدد الوفيات

أعلنت وزارة الصحة القطرية، ارتفاع إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد، إلى 84,441 حالة.

جاء ذلك، بعد تسجيل 1267 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب بيان صحفي لـ”الصحة القطرية” على موقعها الإلكتروني.

كما سجلت أربع حالات وفاة جديدة جراء كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 86 وفاة.

كما أشارت إلى تسجيل 1470 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 63,642 حالة.

وأشارت إلى فحص 4869 شخصًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع مجموع من جرى فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 309,670.

وجددت وزارة الصحة العامة، مطالبتها بضرورة عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى مع التأكيد على أهمية الالتزام بكل الإجراءات والتدابير الوقائية، ومنها المحافظة على التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة من الآخرين.