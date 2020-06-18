عدد حالات كورونا اليوم بالسعودية.. 48 وفاة و4757 إصابة جديدة

عدد حالات كورونا اليوم بالسعودية، صرحت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن حصيلة فيروس كورونا اليوم بالسعودية حيث تم تسجيل 48 حالة وفاة، ليرتفع بهذا العدد إجمالي حصيلة وفيات كورونا بالمملكة بسبب جائحة كوفيد 19 إلى 1139 حالة إلى الوقت الراهن.

وأصدرت اليوم وزارة الصحة السعودية بيان صحفي عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، الذي أوضح عن حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا الذي سجل 4757 إصابة جديدة، ليرتفع بهذا العدد إجمالي حصيلة الإصابات الجديدة بالمملكة إلى 145991 حالة إلى الوقت الراهن.

ولفتت وزارة الصحة السعودية خلال البيان الصادر عنها اليوم إلى تسجيل 2253 حالة قد تم شفائها من الفيروس، ليصل إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمملكة إلى 93.915 حالة.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن جائحة فيروس كورونا المستجد قد ظهرت لأول مرة في مدينة ووهان الصينية وقد أخذت في الانتشار لمختلف دول العالم إلى الوقت الراهن، وما زال العالم في حالة بحث جارية عن لقاح فعال لعلاج أزمة جائحة كورونا المستجد “كوفيد 19” إلى الوقت الراهن.