تفشي موجة ثانية من كورونا في بكين يثير ذعر العالم

سيطرة حالة من الرعب في العالم بعد انتشار أنباء عن انتشار فيروس كورونا في بكين العاصمة الصينية، وبالتحديد في بؤرة جديدة بسوق تشين فادي لبيع الأغذية بالجملة في الصين، بعد مرور فترة زمنية من انخفاض حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في الصين، وعدم تسجيل أي حالات وفيات جديدة، ويعتقد أن الفيروس قد انتشر من السوق بشكل واسع، وقد أعلنت الصين عن فرض العديد من التدابير الصحية خلال الوقت السابق من هذا العام 2020؟

صرح رئيس بلدية بكين، أن العاصمة الصينية قد سجّلت خلال الساعات الـ 24 السابقة ما يقرب من 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبتلك النتائج تعد تلك الحصيلة اليومية المستقرّة لليوم الرابع على التوالي في بكين.

وقد ارتفع تعدد الإصابات بالفيروس في بكين خلال الأيام الـ 6 الأخيرة إلى 137 حالة، وقد أعلنت السلطات الصينية عن غلق ما يقرب من 30 مجمع سكني في بكين، ليتم إجراء الفحوصات الطبية للعديد من الأشخاص الذين يشتبه في إصابات بالفيروس.

إلغاء رحلات الصين في بكين

وقد أعلنت العاصمة الصينية عن رفع الاستعدادات القصوى من خلال إجراء زيادة إجراء الفحوصات المعملية لأكثر من 90 ألف شخص في اليوم الواحد، كما صرحت وسائل الإعلام الصينية الرسمية في مطاري العاصمة عن إلغاء 1000 رحلة جوية بعد ظهور الإصابات الجديدة بالفيروس.

صرحت الصحيفتين الصينيتين “الشعب” و”تشاينا ديلي”، إنه قد تم إلغاء ما يقرب من 1225 رحلة جوية، كان من المفترض أن تقلع من مطاري العاصمة الصينية بكين أو أن تهبط فيهما، أي ما يوازي نسبة 70% من الرحلات الجوية التي كانت مقرّرة، بعد أن سجلت الصين 13 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 السابقة، 11 إصابة منها من صفوف الأشخاص الوافدين من دول أجنبية.

Update: Beijing reports 31 new confirmed #COVID19 cases, six new asymptomatic cases https://t.co/L6WH9659LM pic.twitter.com/sqF8Bkxz7B — China Xinhua News (@XHNews) June 17, 2020

حصيلة إصابات كورونا بالولايات المتحدة الأمريكية اليوم

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 700 حالة وفاة جديدة أمس ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، ليرتفع بهذا العدد إجمالي عدد ضحايا جائحة كورونا بأمريكا إلى 116.850 شخصاً إلى الوقت الراهن، أي أكثر من عدد العسكريين من الجيش الأمريكي الذين قد قُتلوا خلال الحرب العالمية الأولى.

كما أوضحت البيانات المعلنة رسمياً التي قد تم نشرها يوم الثلاثاء في تمام الساعة 20:30 بالتوقيت المحلّي الصادرة عن جامعة “جونز هوبكنز” التي تُعد مرجعاً لإحصائيات الإصابات والوفيات الناتجة عن جائحة فيروس كورونا، حيث أوضحت أن جائحة كوفيد 19 قد حصدت في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ 24 ساعة السابقة أرواح تقدر بـ 740 شخصاً، لترتفع بهذا العدد الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الفيروس بواشنطن لأكثر من 116.850 حالة وفاة.

روسيا تعلن عن أقل عدد يومي للإصابات بكورونا

صرحت الجهات المسؤولة في روسيا أعلنت عن تسجيل 7843 إصابة جديدة بالفيروس، الذي يعد أقل عدد يومي مسجل منذ يوم 30 من شهر أبريل لعام 2020، مما أدى لرفع إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس في البلاد إلى 553301 شخصاً.

كما أعلن فريق الاستجابة لأزمة فيروس كورونا في روسيا إن ما يقرب من 194 مريضاً قد توفوا خلال الساعات الـ 24 السابقة، ليصل إجمالي العدد الرسمي المعلن عن عن وفيات الفيروس إلى 7478 منذ بداية الأزمة إلى الوقت الراهن.

إقرأ موجز أخبار مصر اليوم.. الأطباء تحذر من إصابة 1000 طالب يومياً بـ كورونا، بيان هام من الجوازات السعودية بشأن تأشيرة الوافدين المنتهية