تفشي موجة ثانية من كورونا في بكين يثير ذعر العالم

سيطرة حالة من الرعب في العالم بعد انتشار أنباء عن انتشار فيروس كورونا في بكين العاصمة الصينية، وبالتحديد في بؤرة جديدة بسوق تشين فادي لبيع الأغذية بالجملة في الصين، بعد مرور فترة زمنية من انخفاض حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في الصين، وعدم تسجيل أي حالات وفيات جديدة، ويعتقد أن الفيروس قد انتشر من السوق بشكل واسع، وقد أعلنت الصين عن فرض العديد من التدابير الصحية خلال الوقت السابق من هذا العام 2020؟

صرح رئيس بلدية بكين، أن العاصمة الصينية قد سجّلت خلال الساعات الـ 24 السابقة ما يقرب من 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبتلك النتائج تعد تلك الحصيلة اليومية المستقرّة لليوم الرابع على التوالي في بكين.

وقد ارتفع تعدد الإصابات بالفيروس في بكين خلال الأيام الـ 6 الأخيرة إلى 137 حالة، وقد أعلنت السلطات الصينية عن غلق ما يقرب من 30 مجمع سكني في بكين، ليتم إجراء الفحوصات الطبية للعديد من الأشخاص الذين يشتبه في إصابات بالفيروس.

وقد أعلنت العاصمة الصينية عن رفع الاستعدادات القصوى من خلال إجراء زيادة إجراء الفحوصات المعملية لأكثر من 90 ألف شخص في اليوم الواحد، كما صرحت وسائل الإعلام الصينية الرسمية في مطاري العاصمة عن إلغاء 1000 رحلة جوية بعد ظهور الإصابات الجديدة بالفيروس.

صرحت الصحيفتين الصينيتين “الشعب” و”تشاينا ديلي”، إنه قد تم إلغاء ما يقرب من 1225 رحلة جوية، كان من المفترض أن تقلع من مطاري العاصمة الصينية بكين أو أن تهبط فيهما، أي ما يوازي نسبة 70% من الرحلات الجوية التي كانت مقرّرة، بعد أن سجلت الصين 13 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 السابقة، 11 إصابة منها من صفوف الأشخاص الوافدين من دول أجنبية.

Update: Beijing reports 31 new confirmed #COVID19 cases, six new asymptomatic cases https://t.co/L6WH9659LM pic.twitter.com/sqF8Bkxz7B

— China Xinhua News (@XHNews) June 17, 2020