الصحة العالمية تعلن عن موعد توفير لقاح فعال ضد فيروس كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن آمالها في العمل على توفير ما يقرب من ملياري جرعة من لقاح فعال ضد كورونا “كوفيد 19” مع حلول نهاية العام القادم 2021 ليتم تخصيص هذا اللقاح إلى السكان ذوي الأولوية أولاً.

كما صرح كبيرة العلماء بمنظمة الصحة العالمية الدكتورة سمية سواميناثان خلال فعاليات مؤتمر صحفي، “إنه لأمر كبير إذا لم يكن لدينا أي لقاح مجرب”، بحسب التصريحات التي أعلن عنها القناة الإخبارية “العربية”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أنه خلال الوقت الراهن تخضع العديد من اللقاحات المرشحة للاختبار ضد فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، تأمل منظمة الصحة العالمية أن يثبت بعض اللقاحات فعاليتها ضد الفيروس، وأكد للتوصل من فعالية اللقاحات لابد من التجارب التي تتطلب المزيد من الوقت ليتم الإعلان عن لقاح فعال ضد كورونا مع نهاية العام القادم 2021.

وأوضحت الدكتورة سمية سواميناثن أن منظمة الصحة العالمية توصي بأنه عند التوصل للقاح الفعال ضد كورونا لابد في البداية من تحصين الأشخاص المعرضين للخطر في البداية، على رأسهم كبار السن، والأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة مثل أمراض السكري أو أمراض الجهاز التنفسي، وكذلك العاملين الرئيسيين.

كما أشارت الدكتورة سمية سواميناثان أنه لا توجد حتى الوقت الراهن أي استراتيجيات بشأن أي توزيع عالمي محتمل للقاحات الفعالة ضد فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وأكد أن منظمة الصحة العالمية سوف تقوم باقتراح تلك الحلول فيما بعد، وتحتاج البلدان إلى الموافقة والتوصل إلى توافق، التي تعد الطريقة الوحيدة التي يمكن أن ينجح من خلال هذا الأمر.

وقد أبرمت العديد من البلدان المتقدمة، وعلى قائمتهم بريطانيا، وهولندا، وفرنسا، ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، بالفعل اتفاقات مع شركة الأدوية لتأمين حصولهم على إمدادات لقاح فيروس كورونا المستجد لمواطنيها أولاً.

كما دعت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها من صانعي الأدوية لتعليق حقوق براءات الاختراع الخاصة بهم على أي لقاح يثبت فعالية ضد فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، كما دعت المنظمة العالمية لرصد مليارات الدولارات لشراء لقاحات ضد كورونا لتخصيصها إلى البلدان النامية.

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