وزير أسبق يستعرض 4 نجاحات لمصر خلال المفاوضات الأخير لسد النهضة الإثيوبي

كشف وزير الري والموارد المائية الأسبق نصر الدين علام، أن المفاوضات المصرية خلال الجولة الأخيرة بشأن سد النهضة الإثيوبي قد حقق العديد من النجاحات.

أهم النجاحات المصرية خلال مفاوضات سد النهضة الأخيرة

صرح نصر الدين علام، عبر منشور تم نشره عبر صفحته الشخصية، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم الخميس، وأوضح أن تلك النجاحات قد تمثلت في الـ 4 نقاط التالية:

الدفاع عن حقوق المائية لمصر في إطار القانون الدولي. تم فضح السلوكيات الخاصة بالمفاوض الأثيوبي من إنكار وتعنت لأساسيات القانون الدولي أمام المراقبين الدوليين من ثلاث قارات. أعلن الوفد السوداني عن إقراره بتعنت الجانب الأثيوبي ضد مصالح وسلامة شعبهم من مخاطر سد النهضة. إيضاح عدم جدوى المفاوضات مع الجانب الأثيوبي تمهيداً لمطالبة المجتمع الدولي للقيام بدوره، وتحمله مسئوليته قبل انفلات زمام إمام.

إقرأ رئيس الجمهورية يُشدد على حفظ حقوق مصر المائية قبل اجتماع مفاوضات سد النهضة