أخطر من كورونا.. 4 كوارث طبيعية تهدد مستقبل العالم

أربعة كوارث متوقعة من قبل محللون تفوق كارثة جائحة كورونا التي يعاني منها العالم في الوقت الحالي، وتتنوع الكوارث بين انفجار شمسي كبير أو جائحة إنفلونزا كبيرة تقتل أكثر من 2 مليون شخص، أو انفجار بركاني كارثي عالميا، أو حرب عالمية.

وذكر المحللون أنه يوجد احتمال بأن تحدث واحدة من هذه الكوارث تبلغ نسبته 56% إذا تم تمديد الإطار الزمني إلى عقدين.

وذكر التقرير، الذي نشرته قناة “روسيا اليوم”، أنه قد يحدث انقطاعا كبيرا في الطاقة نتيجة تعطل شبكات الطاقة الكهربائية، وينتج عن ذلك آثار ضارة في جميع أنحاء الاقتصاد، لعدم القدرة على تشغيل البنية التحتية الحيوية بشكل صحيح.

وتابع التقرير، أنه من الممكن فقد أرواح إذا أثر الأمر على المستشفيات والرعاية الطبية،كما أن الاتصالات سوف تعطل، وكذلك العديد من أنظمة الدفع، وسوف يحدث خلل كبير في الأقمار الصناعية وبشكل خاص لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

كما أن المحللين لم يقدموا اقتراحات بشأن استراتيجية استثمار حول نتائجهم.

وجاء في التقرير أيضا، أنه قبل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، توقع Madhav et al في العام 2017 بوجود احتمالا سنويا بنسبة 2% بتسبب وباء الإنفلونزا في حدوث 2.2 مليون حالة من الالتهاب الرئوي ووفيات الإنفلونزا، أو أكثر على المستوى العالمي.

وأشار البنك الألماني إلى أن الانفجار البركاني واحد من أكبر المخاطر على الاستقرار العالمي، مستندا في توقعه على بركان VEI-7، الذي يعتبر أعلى مستوى في مؤشر الانفجار البركاني.