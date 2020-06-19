تحذير جديد من الصحة العالمية بسبب ارتفاع المعدلات اليومية لفيروس كورونا

حرصت منظمة الصحة العالمية على توجيه تحذير جديد في غاية الأهمية اليوم الجمعة إلى كافة دول العالم بدون أي استثناء على الإطلاق، بسبب ارتفاع المعدلات اليومية سواء للإصابات أو حتى الوفيات الناجمة عن أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور تيدروس أدهانوم مدير منظمة الصحة العالمية خلال تصريحات صحفية له اليوم الجمعة، أن الفيروس المستجد بات ينتشر بشكل أكبر خلال الأيام الماضية في كافة أنحاء العالم تزامناً مع قيام الجميع بتخفيف القيود المفروضة على المواطنين.

وأشار أيضاً إلى أن يوم أمس الخميس قد شهد تسجيل 150 ألف إصابة جديدة بذلك المرض على مستوى العالم بأكمله، وهو أعلى معدل إصابات يومي يتم تسجيله على الإطلاق منذ اللحظة الأولى التي تفشى فيها الفيروس إلى غاية الآن.

وشدد الدكتور تيدروس أدهانوم في حديثه على أن الجميع يجب أن يأخذ حذره من خلال الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الوقائية اللازمة، وخاصة بعدما بات إجمالي عدد المصابين حول العالم على مشارف تخطى حاجز 9 ملايين حالة، فيما بات إجمالي عدد الوفيات على مشارف تخطي حاجز نصف مليون حالة وفاة.

وتعتبر هذه الأرقام مرعبة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ولكن يجب الإشارة أيضاً إلى أن إجمالي المتعافين من المرض حول العالم قد وصل عددهم إلى أكثر من 4 مليون حالة، على أمل أن يرتفع ذلك العدد خلال الأشهر القادمة في ظل المجهودات الطبية الهائلة التي يبذلها القطاع الطبي في كافة دول العالم.

يذكر أن العالم العربي بدوره قد عاش في وضع غير مستقر على الإطلاق من حيث المعدلات اليومية التي تم تسجيلها في الآونة الأخيرة، حيث شهد يوم أمس الخميس على سبيل المثال ارتفاع أعداد الوفيات في عدة دول مثل الكويت إضافة إلى البحرين وأيضاً عمان، فيما سجلت بعض الدول الأخرى عدد كبير من الإصابات مثل فلسطين إضافة إلى المغرب بعكس ما كان عليه وضعها في الأشهر الماضية.

ومن المؤكد أن جائحة كورونا سوف تظل مستمرة معنا لعدة أشهر قادمة لحين اكتشاف العلاج النهائي أو حتى اللقاح القادر على حل هذه الأزمة، علماً بأن العديد من المؤسسات والشركات الطبية العالمية باتت على مشارف إنتاج كميات هائلة من اللقاحات بداية من شهر سبتمبر القادم من العام الحالي 2020.

ولا يزال الجدل قائماً حول موعد اكتشاف العلاج النهائي الفعال القادر على القضاء تماماً على ذلك الوباء، بالرغم من المجهودات الكبيرة المبذولة من جانب العلماء والباحثين إلا أن تحور الفيروس وتغير الجينات الوراثية له يقف عائقاً بدون أدنى شك من أجل حل هذه المعضلة.

ويبقى الأمل كبيراً في التخلص تماماً من ذلك المرض مع حلول عام 2021 أو في منتصفه كحد أقصى، حيث تشير كل التكهنات إلى أن هذه المواعيد لن يستمر بعدها الوباء في الانتشار بنسبة كبيرة للغاية.