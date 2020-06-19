عقار فابيفلو يحصل على الضوء الأخضر من هيئة الدواء الهندية لعلاج مرضى كورونا

أعلنت شركة جلينمارك الطبية الهندية بصفة رسمية اليوم الجمعة عن حصولها على الضوء الأخضر من جانب هيئة الدواء الهندسية، من أجل البدء في عملية تصنيع إضافة إلى تسويق عقار فابيفلو، حتى يتم استخدامه في المرحلة القادمة من أجل علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الشركة في بيان رسمي أن ذلك العقار الفموي قد حصل أخيراً على الموافقة من جانب هيئة الدواء الهندية، علماً بأن التجارب السريرية لذلك العقار قد بدأت منذ عدة أشهر ماضية، حيث شهد مطلع شهر مايو الماضي بداية المرحلة الثالثة من التجارب.

وأشارت أيضاً إلى أن عقار فابيفلو سوف يساهم بشكل كبير للغاية في علاج جميع الحالات البسيطة في الهند إضافة إلى الحالات التي ظهرت عليها أعراض مرض كورونا، فيما لن يكون له أي تأثير على الإطلاق في حالة تم منحه إلى الحالات الحرجة المتواجدة في المستشفيات والتي تحتاج إلى أجهزة التنفس الصناعي بسبب تأخر الحالة الصحية الخاصة بها.

يذكر أن وكالة بلومبرج الأمريكية المعروفة قد أوضحت أن هيئة الدواء الهندية قد وافقت على تصنيع ذلك العقار ولكن بصفة مشروطة، أي أن المواطن الهندي لن يحصل على الدواء إلا تحت إشراف الأطقم الطبية.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن المواطن الهندي سوف يقوم أيضاً بالتوقيع على نموذج بالموافقة قبل البدء في تلقي العلاج في إحدى المستشفيات، بسبب عدم تأكد هيئة الدواء الهندية بعد من مدى فعالية ذلك العقار الطبي.

ولم تعلن منظمة الصحة العالمية حتى هذه اللحظة عن اعتماد أي دواء من أجل علاج مرضى كورونا، بالرغم من المجهودات الكبيرة المبذولة من كافة الشركات والمؤسسات الطبية حول العالم، على أمل أن يتم التوصل إلى العلاج الفعال قبل نهاية العام الحالي 2020 كحد أقصى.

ووصل إجمالي عدد المصابين بذلك الوباء المنتشر حالياً إلى أكثر من 8 مليون نسمة من جميع أنحاء العالم، وتعافى منهم حتى الآن أكثر من 4 مليون حالة، فيما توفى أكثر من 400 ألف حالة أخرى، علماً بأن التوقعات تشير إلى أن ذلك الفيروس سوف تكون له موجة جديدة في الأشهر القادمة.