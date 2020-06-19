السعودية تواصل تسجيل معدلات مرتفعة من المصابين بسبب كورونا اليوم

أعلنت وزارة الصحة السعودية بصفة رسمية اليوم الجمعة الموافق 19 يونيو 2020 عن آخر تطورات أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد في كافة مدن المملكة العربية السعودية، حيث لم تتغير الأوضاع كثيراً عما كان عليه الحال في الأسابيع القليلة الماضية من حيث المعدلات اليومية التي تم تسجيلها.

وأكدت وزارة الصحة السعودية في بيان رسمي لها أن اليوم الجمعة قد شهد وصول إجمالي عدد المصابين بالفيروس المستجد إلى 150 ألف و292 حالة، حيث تم اليوم رصد 4301 حالة جديدة في كافة أنحاء المملكة.

وأشارت أيضاً إلى أن جميع المصابين الجدد يلقون أفضل رعاية طبية ممكنة بشكل مجاني تحت إشراف مختلف الأطقم الطبية العاملين في القطاع الطبي بالمملكة، وذلك بناءً على التوجيهات الصادرة من جانب منظمة الصحة العالمية بخصوص كيفية التعامل مع ذلك الوباء.

وشددت وزارة الصحة السعودية في البيان على أن معدل المتعافين من المرض لا يزال يرتفع بشكل تدريجي، وذلك دليل واضح على حجم المجهودات المبذولة من جانب الأطقم الطبية من أجل علاج أكبر ممكن من المصابين في المرحلة القادمة.

وأضافت أيضاً أن اليوم الجمعة قد خروج 1849 حالة من المستشفيات بعد التعافي بشكل كامل من الوباء، وعلى إثر ذلك وصل إجمالي عدد المتعافين في المملكة العربية السعودية حتى هذه اللحظة إلى 95 ألف و764 حالة، مع ضرورة التأكيد على أن جميع المتعافين لم تتجدد إصابتهم بنفس المرض مرة أخرى مثلما تردد في بعض وسائل الإعلام العالمية مؤخراً.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية في البيان أن الاستقرار لا يزال مسيطراً على معدل وفيات وباء كورونا في المملكة كما كان الوضع تماماً خلال الأسابيع الماضية، حيث شهد اليوم الجمعة تسجيل 45 حالة وفاة جديدة، وبناءً على ذلك وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 1184 حالة وفاة رحمهم الله جميعاً.

وشددت أيضاً على أن أغلبية الوفيات من فئة كبار السن إضافة إلى أصحاب الأمراض المزمنة، نظراً لكونها الفئات التي لا تمتلك أجهزة مناعة قوية بعكس الفئات الأخرى مما يجعلها بالتالي عرضة للإصابة بدرجة أكبر من الجميع ثم وفاتها بعدها بفترة قليلة لعدم قدرتها على تحمل الفيروس.