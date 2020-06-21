رفع حظر التجول في السعودية وعودة الموظفين بطاقة 75% بتطبيق الدوام المرن

بدءا من اليوم الأحد من المقرر عودة الحياة الطبيعية في المملكة العربية السعودية، ذلك بعد أن صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أمس السبت على أن يرفع حظر التجول كاملا على جميع أنحاء المملكة ليكون ذلك بدءا من الساعة السادسة من صباح اليوم.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية إن القراء جاء مستندا إلى تقارير الجهات الصحية المختصة حول الإجراءات المتخذة منقبل الممكلة من أجل أن تواجه فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وكذلك إمكانية أن تعود المملكة إلى حالتها الطبيعية، مع الالتزام باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وكذلك الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وعليه صدرت موافقة الملك سلمان والتي نصت على رفع منع التجول كاملا، بالإضافة إلى السماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وأن تراعى بشكل مؤكد الالتزام الكامل بتطبيق جميع البروتوكولات الوقائية المعتمدة لجميع الأنشطة، وأن يلتزم الجميع بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة أو تغطية الأنف والفم.

وأكد المصدر المسؤول أن التجمعات لابد ألا تزيد عن 50 فردًا كحد أقصى، على أن تراجع بشكل دور كل الإجراءات التي ذُكرت وذلك من قبل وزارة الصحة.

إلا أن العمرة والزيارة مازالت معلقة، ومن المقرر أن تراجع دوريا حسب المعطيات الصحية، كما أن الرحلات الدولية لازالت قيد التعليق، وأيضا الدخول والخروج عبر الحدود البرية والبحرية، وذلك حتى إشعار آخر.

وأكد المصدر كذلك على ضرورة تحميل تطبيقي “توكلنا” و”تباعد”، لما لها من أهمية كبيرة في مواجهة جائحة كورونا، ووسيلة لمعرفة الإرشادات الصحية والتوجيهات والمستجدات، بخصوص الفيروس المستجد.

ومن ناحية أخرى، فإن مصدر مسؤول بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أشار إلى عودة موظفي وموظفات القطاع العام لمقرات أعمالهم بدءا من اليوم الأحد، بما لا يزيد على نسبة 75% من إجمالي الموظفين في الجهة الحكومية على كل أنحاء المملكة.

الدوام المرن هو ماتعمل الحكومة على تطبيقه من خلال وضع 3 أوقات لسير العمل في اليوم، حيث المجموعة الأولى تبدأ عملها السابعة والنصف صباحا، والمجموعة الثانية من الساعة الثامنة والنصف صباحا، والثالثة من الساعة التاسعة والنصف صباحا.

ويستمر عمل الموظفين والموظفات من غير المشمولين بنسبة الحضور لدى الجهة الحكومية وفق أسلوب العمل عن بُعد،وكذلك الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة حسب تصنيف وزارة الصحة.