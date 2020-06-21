أمريكا في المركز الأول.. حصيلة كورونا عالميا تجاوزت 8 مليون إصابة وأكثر من 461 ألف وفاة

أمريكا في المركز الأول.. حصيلة كورونا عالميا تجاوزت 8 مليون إصابة وأكثر من 461 ألف وفاة

8 ملايين و718 ألفا و255 إصابة، تلك هي حصيلة الإصابات المؤكدة على مستوى العالم بفيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، وذلك حتى حتى مساء أمس السبت، وفقا لما جمعته جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء من بيانات.

أما حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد فسجلت حول العالم 461 ألفا و206 حالة وفاة.

وبين دول العالم جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول حيت سجلت 2 مليون و238 ألفا و65 إصابة أما الوفيات فسجلت 119 ألفا و342 وفاة.

والمركز الثاني جاءت فيها البرازيل فسجلت في الإصابات مليون و32 ألفا و913 إصابة، وفي الوفيات سجلت 48 ألفا و954 وفاة، وروسيا جاءت في المركز الثالث بتسجيلها 576 ألفا و162 إصابة و7992 وفاة، والهند في المركز الرابع تليها المملكة المتحدة ثم إسبانيا وبيرو وإيطاليا وتشيلي وإيران.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية حرصت على توجيه تحذير جديد في غاية الأهمية اليوم الجمعة إلى كافة دول العالم بدون أي استثناء على الإطلاق، بسبب ارتفاع المعدلات اليومية سواء للإصابات أو حتى الوفيات الناجمة عن أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور تيدروس أدهانوم مدير منظمة الصحة العالمية خلال تصريحات صحفية له اليوم الجمعة، أن الفيروس المستجد بات ينتشر بشكل أكبر خلال الأيام الماضية في كافة أنحاء العالم تزامناً مع قيام الجميع بتخفيف القيود المفروضة على المواطنين.

ولفت إلى أن يوم الخميس الماضي قد شهد تسجيل 150 ألف إصابة جديدة بذلك المرض على مستوى العالم بأكمله، وهو أعلى معدل إصابات يومي يتم تسجيله على الإطلاق منذ اللحظة الأولى التي تفشى فيها الفيروس إلى غاية الآن.

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم في حديثه على أن الجميع يجب أن يأخذ حذره من خلال الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الوقائية اللازمة، وخاصة بعدما بات إجمالي عدد المصابين حول العالم على مشارف تخطى حاجز 9 ملايين حالة، فيما بات إجمالي عدد الوفيات على مشارف تخطي حاجز نصف مليون حالة وفاة.