دعم عربي وأمريكي.. مصر ترسم الخطوط الحمراء في ليبيا

أكدت عدة دول عربية وكذا الولايات المتحدة، اليوم الأحد، تأييدها بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخصوص ليبيا، فيما جرى رسم الخطوط الحمراء عند سرت والجفرة.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، أن بيان الرئيس السيسي أكد أهمية عمل ليبيا وجيرانها، وكذا كل الجهات الخارجية الفاعلة معا، من أجل تعزيز وقف إطلاق النار عند خط المواجهة الحالي في سرت والجفرة؛ من أجل تجنب التصعيد لصراع أكبر.

وأشار البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية، إلى أن خريطة الطريق إلى الاستقرار في ليبيا تحوي وقف إطلاق للنار والعودة إلى إنتاج النفط الليبي فورا، وبدء عملية سياسية، موضحا أن أن الولايات المتحدة تدعم جهود الاتفاق الحالية من أجل صيغة لاستعادة إنتاج النفط الليبي، وهو ما سيؤدي إلى العمل على تحسين الظروف الأمنية، وتعافي الاقتصاد الليبي.

وأوضح البيان أن الولايات المتحدة تدعم رغبة الليبيين، من أجل الحد من التدخل العسكري الأجنبي، وضرورة الامتثال إلى حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة إلى جانب الالتزامات الأخرى، التي جرى التعهد بها في مؤتمر برلين.

من جانبها، شددت وزارة الخارجية السعودية أن أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمنها، وأنه تؤيد حق مصر في حماية حدودها الغربية من الإرهاب، مشيرا إلى أنه إلحاقاً لبيان تأييد حكومة المملكة العربية السعودية لمبادرة إعلان القاهرة بشأن ليبيا، التي أعلنت في السادس من شهر يونيو 2020، والتي سعت إلى حل سياسي للأزمة الليبية ووقف إطلاق النار وحقن الدماء، والمحافظة على وحدة الأراضي الليبية، بما تفتضيه المصلحة الوطنية في ليبيا، فإن حكومة المملكة تؤكد أن أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن الأمة العربية بأكملها.

وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تأييدها لما ورد في كلمة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في سيدي براني بخصوص ليبيا، مؤكدة وقوفها إلى جانب مصر في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها من تداعيات التطورات المقلقة في ليبيا.

وثمنت الوزارة جهود مصر من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا، خصوصًا مبادرة القاهرة المتسقة مع كل القرارات الدولية.

فيما أكدت مملكة البحرين تأييدها لما تضمنه بيان الرئيس السيسي، بشأن حق مصر في الدفاع عن أمنها القومي، تجاه تطورات الأحداث في ليبيا، مشدِّدةً على دعم ما تتخذه مصر من إجراءات حفاظا على أمنها واستقرارها.