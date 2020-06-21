تراجع معدلات كورونا في السعودية اليوم بشكل ملحوظ وارتفاع نسب التعافي

يبدو أن المملكة العربية السعودية باتت على الطريق الصحيح خلال الأيام القليلة الماضية إلى غاية اليوم، من أجل الانتصار أخيراً على أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك يرجع بدون أدنى شك إلى المعدلات اليومية سواء للمصابين أو الوفيات أو حتى المتعافين التي كشفت عنها وزارة الصحة السعودية.

وأكدت وزارة الصحة السعودية في بيان رسمي نشرته اليوم الأحد عبر موقعها الرسمي إضافة إلى حساباتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، أن معدل إصابات الفيروس المستجد اليومية باتت متراجعة بشكل تدريجي على مدار الأيام الماضية.

وأشارت أيضاً إلى أن ذلك دليل واضح على التزام جميع المواطنين على أرض المملكة العربية السعودية بالإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة السعودية إضافة إلى منظمة الصحة العالمية من أجل الوقاية من المرض طيلة الفترة الماضية.

وشددت وزارة الصحة السعودية في البيان على أنها قد رصدت اليوم الأحد 3379 إصابة جديدة بالفيروس على مستوى كافة مدن المملكة، وهو دليل واضح على تراجع معدلات المصابين الجدد بعكس ما كان عليه الوضع مثلاً في الأسابيع الماضية، ويكفي الإشارة فقط إلى أن يوم الأربعاء الماضي قد تم رصد أكثر من 4900 إصابة جديدة.

وأضافت أيضاً أن ذلك يعني أن إجمالي عدد المصابين في المملكة العربية السعودية قد وصل إلى 157 ألف و612 حالة، ومن ضمنها 2027 حالة حرجة فقط لا غير تتلقى الرعاية الطبية اللازمة في المستشفيات تحت إشراف الأطقم الطبية مجاناً بدون تحمل أي أعباء مالية تماماً بناءً على توجيهات منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية في البيان أن معدل الوفيات اليومي قد انخفض بدوره نوعاً ما، حيث تم تسجيل 37 حالة وفاة جديدة اليوم الأحد مما يعني بالتالي أن إجمالي عدد الوفيات في المملكة قد وصل إلى 1267 حالة وفاة رحمهم الله جميعاً.

وشددت أيضاً على أن نسب التعافي من المرض في تصاعد مستمر في ظل المجهودات الهائلة التي يبذلها العاملون في القطاع الطبي، حيث تم تسجيل اليوم الأحد 2213 حالة خرجت جميعها من المستشفيات بسلام، وعلى إثر ذلك وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 101 ألف و130 حالة.