قفزة في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا تسجلها الصحة العالمية

سجل العالم قفزة في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، حسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية، أمس الأحد، حيث رصدت تسجيل 183,020 حالة إصابة في 24 ساعة، ما نتج عنه تجاوز الحصيلة الإجمالية للإصابات على مستوى العالم الـ8,722,233 في 196 بلدا ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء، ومن بين تلك الحالات المسجلة عالميا قد تعافى منهم نحو أكثر من 4ملايين، وأيضا سجلت 461 ألف وفاة.

الأمريكتان الشمالية والجنوبية سجلا أكبر زيادة في عدد الإصابات حيث سجلوا 116 ألف حالة جديدة.

وأمريكا اللاتينية قد سجلت إصابة مليوني شخص، وأيضا سجلت الولايات المتحدة أكثر من 2,25 مليون.

في نفس الوقت فإن انتشار الجائحة يتباطىء في أوروبا،بالتزامن مع رفعهم لإجراءات العزل،حيث سجلت أوروبا أكثر من 2,5 مليون إصابة، أكثر من نصفها في روسيا والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا.

وتعد أوروبا الأكثر تضررا بالنسبة إلى حالات الوفاة المسجلة والتي وصلت إلى ما لا يقل عن 192,432 وفاة، أما على مستوى العالم فعدد حالات الوفاة المسجلة لا يقل عن 461,230 شخصا منذ إعلان الصين بشكل رسمي ظهور المرض في ديسمبر.

وقبل أيام حرصت منظمة الصحة العالمية على توجيه تحذير جديد في غاية الأهمية اليوم الجمعة إلى كافة دول العالم بدون أي استثناء على الإطلاق، بسبب ارتفاع المعدلات اليومية سواء للإصابات أو حتى الوفيات الناجمة عن أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور تيدروس أدهانوم مدير منظمة الصحة العالمية خلال تصريحات صحفية له اليوم الجمعة، أن الفيروس المستجد بات ينتشر بشكل أكبر خلال الأيام الماضية في كافة أنحاء العالم تزامناً مع قيام الجميع بتخفيف القيود المفروضة على المواطنين.

ولفت إلى أن يوم أمس الخميس قد شهد تسجيل 150 ألف إصابة جديدة بذلك المرض على مستوى العالم بأكمله، وهو أعلى معدل إصابات يومي يتم تسجيله على الإطلاق منذ اللحظة الأولى التي تفشى فيها الفيروس إلى غاية الآن.

وأكد الدكتور تيدروس أدهانوم في حديثه على أن الجميع يجب أن يأخذ حذره من خلال الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الوقائية اللازمة، وخاصة بعدما بات إجمالي عدد المصابين حول العالم على مشارف تخطى حاجز 9 ملايين حالة، فيما بات إجمالي عدد الوفيات على مشارف تخطي حاجز نصف مليون حالة وفاة.