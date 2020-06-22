آمن ويحفز إنتاج أجسام مضادة.. الصين تعلن نتائج تجارب أول عقار ضد كورونا

نتائج المرحلة الأولى والثانية من التجارب السريرية من اللقاح الأول لعلاج فيروس كورونا “كوفيد-19” في العالم، أعلنها معهد ووهان للمنتجات البيولوجية التابع لشركة “ساينوفارما” الصينية.

وأظهرت النتائج أن اللقاح آمنا ولا يسبب أي ضرر أو رد فعل سلبي خطير، إذ عمل عمل على تحفيز الجسم من أجل إنتاج أجسام مضادة للفيروس لجميع المشاركين في التجارب السريرية، عقب حصولهم على جرعتين في غضون 28 يوما، بحسب ما نقلته “سكاي نيوز”.

وأكدت شركة “ساينوفارما” الصينية أن التجارب السريرية للقاح، عبارة عن دراسة سريرية عشوائية “مزدوجة التعمية”، وفي 12 أبريل الماضي، حصل اللقاح على موافقة للتجارب السريرية، إذا بدأت المرحلة الأولى والثانية من التجارب السريرية في ووتشي بمقاطعة هنان، وأجريت لمدة 66 يومًا، وبعدها ظهرت بيانات السلامة والفعالية للقاح المعطّل بعد حقنتين.

وقدمت التجارب التي تعد الأطول مدة في العالم، البيانات الأكثر شمولا، بعدما جُمعت نتائج الدراسة لمختلف الأعمار والإجراءات المختلفة والجرعات المختلفة وأوقات الحقن المختلفة بشكل كامل، والتي أثبتت أن اللقاح هو الأكثر فعالية، ما يوفر بيانات علمية قابلة للتقييم للوقاية من وباء “كوفيد-19″.

وأوضحت الشركة أن تجارب اللقاح شملت أصحاء تتراوح أعمارهم بين 18 حتى 59 عاما، وجرى تقسيم المشاركين إلى 3 مجموعات على التوالي، جرعات منخفضة ومتوسطة وعالية من اللقاح، كما خضع المشاركون لعمليات تطعيم مختلفة، و أتم نحو 1120 شخصا، شاركوا في التجارب السريرية للمرحلة الأولى والثانية أخذ حقنتين من اللقاح.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة التكنولوجيا الحيوية التابعة لـ”سينوفارما” يانج شياو مينج، أنه لاحظ هذا النوع الجيني الجديد، لكنه لا يزال ضمن تغطية اللقاح الذي طورته الشركة، لذلك لن يؤثر على فعالية اللقاح المعطل الحالي.

وأوضحت الشركة أنها تعمل بنشاط على تعزيز التعاون الخارجي في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وحددت نوايا التعاون مع الشركات والمؤسسات في العديد من البلدان.

وبخصوص النوع الجديد من فيروس كورونا، المكتشف مؤخرا في بكين، يخشى بعض الخبراء من أنه قد يؤدي إلى إضعاف فعالية اللقاح الجديد أو تعطيلها.