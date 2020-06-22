الصحة العالمية تحذّر من تسارع وباء كورونا وتأثيره على العالم

حذّر المدير العام لمنظّمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبريسوس، اليوم الاثنين، من تسارع انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، مشيرا إلى أنه يتوقع أن تدوم آثاره الاقتصادية والاجتماعية لعقود.

وقال المدير العام لمنظّمة الصحة العالمية، في منتدى عبر الفيديو نظّمته حكومة إمارة دبي، إنه على الصعيد العالمي لا يزال الوباء يتسارع حيث استغرق الإبلاغ عن أول مليون حالة أكثر من 3 أشهر، لكن جرى الإبلاغ عن المليون حالة الأخير في غضون 8 أيام فقط، وذلك وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.

وتابع: “لكننا نعلم أن الوباء أكثر بكثير من مجرد أزمة صحية، إذ إنه عبارة عن أزمة اقتصادية وأزمة اجتماعية، وفي عدد كبير من البلدان أزمة سياسية، وستظهر آثاره لعقود مقبلة”، معتبرا أن الوباء أثّر على كل قطاع، لذا فإن استجابة الحكومة بأسرها والمجتمع ككل أمر أساسي ليس فقط لهزيمة الوباء لكن للتعافي.

وخلّفت الجائحة نحو 465 ألفا و300 حالة وفاة، على الأقل، في جميع أنحاء العالم منذ ظهور الفيروس في ديسمبر الماضي بالصين، بحسب تعداد استنادا إلى مصادر رسمية، وسُجّل رسميا أكثر من 8 ملايين و890 ألف إصابة في 196 بلدا ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء.

وبين هذه الحالات أُعلن تعافي نحو 4 ملايين و139 ألفا و100 شخص على الأقلّ، ولا تعكس الأرقام إلا جزءًا من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إن عدّة دول لا تجري فحوصا لكشف الإصابة إلا لمن يستدعي وضعه دخول المستشفى.

ويتصدّر رفع إجراءات الحجر التي أغلقت المطارات والمتاجر والمدارس وغيرها، جدول أعمال دول عدّة متضرّرة من فيروس كورونا المستجدّ، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من أن ذلك يدخِل العالم في “مرحلة خطيرة” يوم الجمعة المقبل.

ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى استجابة سريعة وموحدة للتعامل مع الوباء، وكذا الاستعداد بشكل أكبر لمواجهة أمراض أخرى قد تهدّد ملايين البشر في المستقبل، مؤكدا خلال خلال كلمته الافتتاحية في منتدى الصحة الافتراضي الاثنين، أنه يمكن أن تبدأ جائحة مدمرة في أي بلد في أي وقت وتقتل الملايين من الناس لأننا لسنا مستعدين.

وتابع: “لا نعلم أين ومتى سيحدث الوباء التالي، لكننا نعلم أنه سيحدث خسائر فادحة في الحياة والاقتصاد العالمي.. لا تستطيع أي منظمة أو بلد أن يحارب هذا الوباء وحده، ولن نتغلب على هذا التهديد العالمي إلا بالعمل معا.. التهديد الأكبر الذي نواجهه الآن ليس الفيروس نفسه، إنه انعدام التضامن العالمي والقيادة العالمية”، محذرا من أنّه “لا يمكن هزيمة هذا الوباء بعالم منقسم، أدى تسييس الوباء إلى تفاقمه، ولا أحد منا في أمان حتى يصبح جميعنا بأمان”.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه انتقادات حادة إلى المنظمة الأممية حيال تعاملها مع الفيروس عند بداية ظهوره في الصين.