الخارجية الإثيوبية ترفض مجدداً الخضوع لأي اتفاقيات بشأن سد النهضة

يبدو أن الجانب الإثيوبي لا يزال متعنتاً بشدة فيما يتعلق بالاتفاق الذي يجب التوصل إليه مع مصر والسودان بشأن كيفية ملء سد النهضة، وذلك بعد التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو اليوم الإثنين.

وأكد وزير الخارجية الإثيوبي خلال تصريحات له اليوم لوكالة الأنباء الإثيوبية أن موقف إثيوبيا لن يتغير أبداً تحت أي ظرف من الظروف في المرحلة القادمة، من خلال عدم الخضوع إلى أي اتفاق يقيد حقوقها المائية في نهر النيل.

وأشار أيضاً إلى أنه لا توجد أي قوة عسكرية على وجه الأرض سواء في قارة إفريقيا أو حتى العالم بأكمله تستطيع أن تمنع إثيوبيا من ملء سد النهضة في شهر يوليو المقبل، مضيفاً في الوقت ذاته أن مصر تحاول استغلال المفاوضات من أجل تقييد حقوق الدولة الإثيوبية المائية.

وشدد وزير الخارجية الإثيوبي في حديثه على أن الأطراف المعنية المتمثلة في مصر والسودان وإثيوبيا قد اقتربت بنسبة كبيرة من التوصل إلى اتفاق بخصوص جميع القضايا التقنية المتعلقة بعملية ملء سد النهضة، إلا أن القضايا القانونية لا تزال هي العالقة حتى هذه اللحظة.

وأضاف أيضاً أن إثيوبيا لا تزال مستمرة في التفاوض مع مصر والسودان حول عملية بناء سد النهضة فقط لا غير، مؤكداً أنه لن يتم مناقشة أي قضايا تتعلق بحقوق إثيوبيا في استخدام مياه نهر النيل في التنمية.

وأوضح وزير الخارجية الإثيوبي في تصريحاته أن إثيوبيا متمسكة باتفاقية الإطار التعاوني التي قامت بالتوقيع عليها 6 دول مختلفة بخصوص مبادئ الاستخدام العادل لمياه نهر النيل، مشدداً على أن إثيوبيا لديها كل الحق من أجل استخدام هذه الاتفاقية في أغراض التنمية.

وفي الختام، شدد أيضاً على أن الجانب الإثيوبي يرفض أي تدخلات خارجية في ملف سد النهضة سواء كان ذلك يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية أو حتى أي منظمة دولية أخرى.

يذكر أن إثيوبيا كانت رافضة منذ البداية تدخل الجانب الأمريكي في مفاوضات سد النهضة، إلا أن مصر والسودان أصرا على ذلك ولكن مع مرور الوقت انسحبت إثيوبيا من المفاوضات.