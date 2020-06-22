ارتفاع قياسي في أعداد المتعافين من كورونا في السعودية اليوم الإثنين

ارتفاع قياسي في أعداد المتعافين من كورونا في السعودية اليوم الإثنين

سجلت المملكة العربية السعودية اليوم الإثنين رقماً قياسياً جديداً في أعداد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، وذلك في إشارة واضحة على حجم المجهودات الكبيرة التي يبذلها العاملين في القطاع الطبي في مختلف المستشفيات منذ بداية انتشار الوباء إلى غاية الآن.

وأكدت وزارة الصحة السعودية في بيان رسمي اليوم الإثنين أن 4045 حالة جديدة قد خرجوا من المستشفيات بعد التعافي بشكل كامل من المرض، وعلى إثر ذلك وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 105175 حالة حتى الآن.

وأشارت أيضاً إلى أن الأطقم الطبية في المستشفيات تعمل جاهداً على مدار الساعة من أجل محاولة علاج أكبر عدد ممكن من المصابين، على أمل أن يتم السيطرة على ذلك الوباء قبل حتى اكتشاف العلاج الفعال في الأشهر القادمة.

وشددت وزارة الصحة السعودية في البيان على أن اليوم الإثنين قد تم رصد 3393 إصابة جديدة بالفيروس المستجد وجميعهم من المخالطين للحالات القديمة التي تم الكشف عن إصابتها في أوقات سابقة، مما يعني بالتالي أن إجمالي عدد الإصابات التي سجلتها المملكة العربية السعودية قد وصل إلى 161005 حالة.

وأضافت أيضاً أن معدل الوفيات لا يزال مستقراً كما كان الوضع تماماً في الأسابيع القليلة الماضية، حيث تم تسجيل 40 حالة وفاة جديدة اليوم الاثنين وبالتالي وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 1307 حالة وفاة رحمهم الله جميعاً.

يذكر أن الحكومة السعودية كانت قد بدأت في تخفيف القيود المفروضة على المواطنين منذ مدة تمهيداً لعودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى، وخاصة بعدما طالبت منظمة الصحة العالمية العالم بأكمله بضرورة التعايش مع فيروس كورونا لحين اكتشاف العلاج أو اللقاح القادر على حل هذه الأزمة العالمية.

وطالبت وزارة الصحة السعودية جميع المواطنين على أرض المملكة بضرورة الاستمرار في الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية اللازمة التي أعلنت عنها في أكثر من مناسبة سابقة بناءً على توجيهات منظمة الصحة العالمية، مثل غسل اليدين بالماء والصابون والتباعد الاجتماعي إضافة إلى ارتداء الكمامات في الأماكن العامة والمزدحمة.

ويأمل الشارع السعودي مثله العالم بأكمله نهاية هذه الأزمة قريباً بعد الأضرار الجسيمة التي لحقت بالجميع على حد سواء.