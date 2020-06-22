رسمياً .. وزارة الحج السعودية تعلن إقامة موسم الحج 2020 بأعداد محدودة رغم كورونا

أعلنت وزارة الحج السعودية بصفة رسمية اليوم الإثنين عن إقامة موسم الحج في العام الحالي 2020 بصورة طبيعية بعدما كان من المتوقع إلغائه نتيجة أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد سواء داخل المملكة العربية السعودية أو حتى في العالم بأكمله.

وأكدت وزارة الحج السعودية أنه موسم الحج العام الجاري 2020 سوف يقام بشرط أساسي، وهو أن يكون عدد الحجاج محدوداً للغاية على أن يشمل فقط من يتواجد داخل أرض المملكة العربية السعودية وليس الوافدين من الخارج.

وأشارت أيضاً إلى أن ذلك القرار قد اتخاذه بناءً على المشاورات الأخيرة التي تمت مع وزارة الصحة السعودية، نظراً إلى الارتفاع المتواصل في أعداد المصابين والوفيات بسبب وباء كورونا على مدار الأشهر الماضية إلى غاية الآن.

وشددت وزارة الحج السعودية في البيان على أن عدد الحجاج المحدود الذي سوف يؤدي مناسك الحج سوف يفرض عليه الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية من أجل الحفاظ على سلامة الجميع وعدم تفشي المرض مرة أخرى بصورة أكبر داخل المملكة في المرحلة القادمة.