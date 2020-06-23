“الصحة العالمية” تكشف عن تهديد أكبر من جائحة كورونا

قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن هناك تهديد يواجهه العالم الآن وبدرجة أكبر من وباء كورونا.

وأوضح المدير العام للمنظمة، الإثنين، في منتدى صحي افتراضي في إطار القمة العالمية للحكومات التي تنظمها دبي “العالم في حاجة ماسة إلى الوحدة الوطنية والتضامن العالمي. تسييس الجائحة فاقمها”.

وقال “التهديد الأكبر الذي نواجهه الآن ليس الفيروس نفسه، بل غياب التضامن العالمي والقيادة العالمية”.

وأضاف إن بعض أجزاء اللوائح الصحية الدولية تحتاج إلى تعزيز لجعلها “أكثر ملاءمة للغرض منها”، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.

ولم يحدد الأجزاء التي يقصدها مكتفيا بالقول إنها تحتاج إلى “تمويل منسق وحاضر وشفاف وعريض القاعدة ومرن” من أجل تطبيقها بالكامل.

وأكد أنه من الضروري أن تجعل جميع الدول الرعاية الصحية الشاملة أولوية، محذرًا من أن العالم وعى الدرس القاسي المتمثل في أن النظم الصحية القوية هي “أساس الأمن الصحي العالمي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية”.

ونبهت “الصحة العالمية” الجمعة من أن جائحة كورونا تتسارع في الوقت الذي زاد فيه عدد حالات الإصابة على 8.3 مليون حالة منها 453834 حالة وفاة.

فيما حذر وزير الصحة النرويجي بينت هويي من أن الجائحة “أبعد ما تكون عن نهايتها”.