السعودية تحسم موقفها بشأن استثناءات الحج من خارج المملكة

شدد محمد صالح بن طاهر بنتن، وزير الحج والعمرة السعودي، على أنه لن تكون هناك استثنائات لقدوم حجيج من أي دولة في العالم هذا الموسم.

وقال ردًا على سؤال عن عمل استثناء لقدوم حجيج من بعض الدول من خارج المملكة :”نحن نعرف مخاطر فيروس كورونا، ونعرف أن دول العالم مغلقة، وكما حددت وزارة الصحة، لا يوجد استثناءات لأي دولة لأداء فريضة الحج من خارج السعودية”.

وأضاف “بنتن”: إن عدد الحجيج قد يصل إلى ألف أو أقل أو أكثر بقليل.

وتابع:”لدينا خبرات متراكمة لحماية الحجاج من الأوبئة والأمراض، والعاملون في الحج سيخضعون للفحص قبل بدء المناسك، وستجري متابعة حالة الحجاج الصحية بشكل يومي، وتم تخصيص مستشفى تحسبًا لأي طارئ ومركز صحي في منى”.