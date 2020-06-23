المكسيك تسجل إصابة 3 توائم حديثي الولادة بفيروس كورونا المستجد !

شهدت دولة المكسيك وتحديداً ولاية سان لويس حالة جديدة لم يسبق لها مثيل على الإطلاق، بعدما أعلنت السلطات الصحية هناك التابعة لوزارة الصحة المكسيكية عن اكتشافها إصابة 3 توائم حديثي الولادة بفيروس كورونا المستجد، وهو الأمر الذي لم يحدث في أي مكان آخر حول العالم على مدار الأشهر الماضية.

وزادت هذه الأنباء الرسمية التي تم الإعلان عنها من جانب السلطات الصحية في المكسيك حالة الخوف والهلع لدى كافة المواطنين في جميع أنحاء العالم وليس فقط داخل ولاية سان لويس، علماً بأن المتحدث الرسمي باسم لجنة السلامة الصحية التابعة لنفس الولاية قد أكد مؤخراً أن هذه الحالة فريدة للغاية من نوعها.

وأشار أيضاً إلى أنه سوف يتم تحقيق عاجل من أجل معرفة التفاصيل الكاملة عن هذه الحالة وكيفية انتقال العدوى إلى الثلاثة توائم قبل ولادتهم، علماً بأن العديد من الخبراء قد أوضحوا على مدار الساعات الماضية أن ذلك الأمر يعتبر ممكناً من خلال انتقال الفيروس للتوائم أثناء فترة الحمل من خلال مشيمة الأم أي العضو الملتصق بجدار الرحم.

ويعمل ذلك العضو على توفير الغذاء إضافة إلى الأكسجين عبر الحبل السري للجنين داخل بطن الأم، مما يجعل هناك إمكانية كبيرة لإصابة التوائم بالفيروس المستجد بهذه الطريقة في انتظار نتائج التحقيق.

يذكر أن السلطات الصحية في المكسيك قد شددت على أن حالة 2 من التوائم تبدو جيدة وتم وضعهم في العزل الصحي بالمستشفى المتواجدة في ولاية سان لويس، أما التوأم الثالث لا تزال حالته حرجة وبالتالي تم وضعه على جهاز التنفس الصناعي.

على صعيد متصل، قررت السلطات الصحية إخضاع والدي التوائم الثلاثة إلى الفحوصات والتحاليل اللازمة للتأكد من عدم إصابة أي منهما بفيروس كورونا، مع الوضع في الاعتبار استحالة انتقال العدوى إلى التوائم لحظة الولادة.

ومن المرجح أن يكون الأب مصاباً بدون أن تظهر عليه أعراض المرض مثله مثل الأم تماماً، لذا كان انتقال المرض إلى الأطفال في بطن الأم أمراً سهلاً للغاية، على أمل أن تتحسن الحالة الصحية للتوائم في نهاية المطاف وعدم إصابتهم بأي مكروه.