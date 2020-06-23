السعودية تسجل رقماً قياسياً في أعداد المتعافين من كورونا لليوم الثاني توالياً

باتت المملكة العربية السعودية تسير على الطريق الصحيح بدون أدنى شك في ظل نسب التعافي المرتفعة التي سجلتها اليوم الثلاثاء أي لليوم الثاني على التوالي، مما يؤكد بدوره على أنها مشارف على الانتصار على أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد التي اجتاحت العالم بأكمله منذ بداية العام الحالي 2020 إلى غاية الآن.

وتكمن المشكلة فقط أن السعودية لا تزال تسجل نسب مرتفعة أيضاً من المصابين الجدد، بالرغم من حالة الالتزام الكبيرة هناك بالإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة السعودية ومنظمة الصحة العالمية في أكثر من مناسبة سابقة، على أمل أن تنخفض هذه النسب خلال الأشهر القادمة قبل حتى ظهور اللقاح القادر على حل هذه المعضلة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية من خلال بيان رسمي نشرته اليوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو 2020 عبر موقعها الرسمي إضافة إلى مختلف حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن المملكة شهدت اليوم تعافي 4710 حالة جديدة من الفيروس المستجد.

وأشارت أيضاً إلى أن جميع المتعافين الجدد غادروا المستشفيات بسلام وعادوا مرة أخرى إلى بيوتهم من أجل ممارسة حياتهم بصورة طبيعية للغاية، مضيفة في الوقت ذاته أنهم قد تلقوا أفضل رعاية صحية ممكنة تحت إشراف الأطقم الطبية بشكل مجاني بناءً على التوجيهات الصادرة من جانب منظمة الصحة العالمية بشأن كيفية التعامل مع مرضى كورونا.

وشددت وزارة الصحة السعودية في البيان على أن نسب التعافي المرتفعة قد ساهمت بالتالي في ارتفاع إجمالي عدد المتعافين بالمملكة العربية السعودية من خلال وصوله إلى 109885 حالة حتى هذه اللحظة، على أمل أن يواصل ذلك الرقم في الزيادة الفترة القادمة في ظل المجهودات الطبية الهائلة المبذولة من جانب العاملين في القطاع الطبي.

وأضافت أيضاً أن معدل الإصابات اليومي لا يزال مرتفعاً نوعاً ما مثلما كان الوضع في الآونة الأخيرة، حيث تم رصد اليوم الثلاثاء 3139 إصابة جديدة على مستوى جميع مدن المملكة، مما يعني أن إجمالي عدد المصابين قد وصل إلى 164144 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية في البيان أن معدل الوفيات لم يشهد أي تغييرات على الإطلاق، حيث تم تسجيل 39 حالة وفاة جديدة اليوم أي أن إجمالي عدد الوفيات قد وصل إلى 1346 حالة وفاة رحمهم الله جميعاً.