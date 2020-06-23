أول رد فعل من وكالة الأمن الإثيوبية بعد إحباط هجمات الهاكرز المصريين

قامت وكالة أمن شبكة المعلومات الإثيوبية بالتعليق على الهجمات التي تعرضت لها عدة مواقع إلكترونية حكومية في دولة إثيوبيا في الأيام الماضية، وذلك على يد مجموعة من الهاكرز المصريين أو القراصنة بمعنى آخر الذين يطلقون على أنفسهم تحديداً لقب “مجموعة حورس للقرصنة”.

وأكدت وكالة الأمن الإثيوبية خلال تصريحات لوكالة الأنباء الإثيوبية أنها نجحت في إحباط الهجمات السيبرانية التي قام بها الهاكرز المصريون بداية من يوم 17 يونيو الماضي إلى غاية 21 من الشهر ذاته.

وأشارت أيضاً إلى أن هذه الهجمات قد استهدفت عدة مواقع حكومية إلكترونية تابعة لدولة إثيوبيا، وكان الهدف الرئيسي من وراء عملية القرصنة هو تعطيل الأنشطة السياسية والاقتصادية للعديد من المنظمات الحكومية داخل الدولة الإثيوبية.

وشددت وكالة الأمن الإثيوبية على أن هذه الهجمات السيبرانية قد ركزت على أربع منظمات غير تابعة للحكومة إضافة إلى 13 منظمة عامة، وهو الأمر الذي كان من الممكن أن يشكل أزمة كبرى بالنسبة إلى دولة إثيوبيا في حالة فشل إحباط هذه الهجمات.

وأضافت أيضاً أنها قامت باستدعاء العديد من المسؤولين العاملين في هذه المنظمات التي تم الهجوم عليها، حتى يتم التحقق من أمان الشبكات الخاصة بهم قبل إعادة استخدامها مرة أخرى في الفترة القادمة.

وأوضحت وكالة الأمن الإثيوبية أنها حريصة على توجيه جزيل الشكر إلى وزارة الابتكار والتكنولوجيا الإثيوبية إضافة إلى شركة “إثيوبيا تيليكوم”، نظراً إلى الدعم الكبير الذي قدمته هذه الجهات على مدار الأيام الماضية من أجل إحباط هذه الهجمات.

يذكر أن هذه الهجمات التي قام بها مجموعة من القراصنة المصريين كان الهدف منها هو الرد على التعنت الإثيوبي الواضح في ملف سد النهضة، حيث ترك الهاكرز رسالتين عبر المواقع الإثيوبية الحكومية، وجاءت هذه الرسائل على النحو التالي:

لتكن لعنة الفراعنة على كل من أراد مصر بسوء.

إذا انخفض منسوب النهر، يهرع كل جنود الفرعون ولا يعودون إلا بعد تحرير النيل مما يقيد جريانه.

وكان الجانب الإثيوبي قد رفض مؤخراً استكمال المفاوضات مع كلاً من مصر والسودان لعدم رغبته في تقييد حريته بشأن استخدام حقوقه المائية في نهر النيل في التنمية داخل الأراضي الإثيوبية.