الجامعة العربية تعلن 9 قرارات مساندة لمصر والسودان بشأن سد النهضة

حسمت الجامعة العربية اليوم الثلاثاء على هامش دورتها غير العادية موقفها من مساندة كلاً من مصر والسودان، وذلك بخصوص أزمة سد النهضة التي تشهد استمرار تعنت الجانب الإثيوبي من خلال رفضه التوصل إلى اتفاق نهائي مع الأطراف المعنية لرغبته في عدم تقييد حريته بشأن كيفية استخدام حقوقه المائية في نهر النيل.

وأعلنت الجامعة العربية عن إصدار 9 قرارات صارمة أبدت من خلالها مساندة الجانب المصري إضافة إلى الجانب السوداني في هذه القضية الشائكة، كما طالبت أيضاً الجانب الإثيوبي بالامتناع تماماً عن ملء سد النهضة قبل التوصل إلى اتفاق نهائي يرضي جميع الأطراف المعنية.

ولا يقتصر الأمر على ذلك وحسب، بل إن الجامعة العربية شددت على أن الأمن القومي العربي هو جزء متصل بشكل وثيق مع الأمن المائي لكلاً من مصر والسودان، وهو دليل واضح على المساندة التي قدمتها الجامعة العربية لموقف الدولتين ضد إثيوبيا.

وإليكم الآن نص القرارات ال9 التي أصدرتها الجامعة العربية اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2020 بشأن ملف سد النهضة:

يذكر أن الجانب الإثيوبي لا يزال رافضاً التوصل إلى ذلك الاتفاق النهائي الذي ترغب مصر والسودان في توقيعه، علماً بأن عدم التوصل إلى ذلك الاتفاق قد يؤدي إلى حدوث حالة حرب بين الدول الثلاثة على أن تكون مصر والسودان يداً واحدة ضد إثيوبيا، إلا أن ذلك الاحتمال يبدو مستبعداً بعد تدخل عدة أطراف دولية كبرى.