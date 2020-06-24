حصيلة إصابات ووفيات مرتفعة اليوم الأربعاء في العراق بسبب فيروس كورونا

لا تزال معاناة دولة العراق مستمرة بشكل واضح للغاية مثلها مثل معظم الدول العربية أو حتى العالمية في الآونة الأخيرة، بسبب استمرار أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد لديها مما ساهم في ارتفاع واضح في أعداد المصابين والوفيات الجدد بشكل يومي.

ولا تعتبر هذه الزيادة التي تحدث في الدولة العراقية أمراً غريباً على الإطلاق، نظراً لأنها حدثت تقريباً في كل دول العالم على مدار الأسابيع القليلة الماضية تزامناً مع قيام هذه الدول بتخفيف القيود المفروضة على المواطنين في إطار خطتها للتعايش مع الفيروس المستجد لحين اكتشاف العلاج أو اللقاح المناسب القادر على حل هذه المعضلة.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية في بيان رسمي نشرته اليوم الأربعاء عبر موقعها الرسمي إضافة إلى مختلف حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن وباء كورونا لا يزال ينتشر بشكل كبير في كافة أنحاء جمهورية العراق.

وأكدت أيضاً أنها قد رصدت اليوم 2200 إصابة جديدة على مستوى جميع المدن العراقية بدون أي استثناء على الإطلاق، وعلى إثر ذلك وصل إجمالي عدد المصابين إلى 36702 حالة.

وأشارت أيضاً إلى أن جميع المصابين يلقون أفضل الرعاية الطبية الممكنة في المستشفيات تحت إشراف الأطقم الطبية مجاناً بناءً على توجيهات منظمة الصحة العالمية، مشددة على أن العاملين في القطاع الطبي يبذلون أقصى مجهود ممكن لديهم من أجل محاولة احتواء هذه الأزمة.

وأضافت وزارة الصحة والبيئة العراقية في البيان أنها قد سجلت اليوم 79 حالة وفاة جديدة، وبالتالي وصل إجمالي عدد الوفيات في الدولة العراقية إلى 1330 حالة وفاة، وهو الرقم الذي لا يعتبر كبيراً على الإطلاق مقارنة بما وصلت إليه العديد من الدول الأخرى.

وأوضحت أيضاً أن نسب التعافي والخروج من المستشفيات لا تزال مرتفعة بدورها مثلما كان الحال تماماً في الآونة الأخيرة، مؤكدة أن اليوم الأربعاء قد شهد تعافي 1062 حالة جديدة بعد تحولت نتائج التحاليل الخاصة بها مؤخراً من إيجابية إلى سلبية، أما إجمالي عدد المتعافين من ذلك الوباء فقد وصل إلى 16814 حالة على مستوى جميع مدن العراق إلى غاية الآن.