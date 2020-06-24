الصحة العالمية تثير مخاوف العالم بشأن توفير الأكسجين الطبي لمرضى كورونا

أثارت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء مخاوف العالم بأكمله، وذلك بخصوص كميات الأكسجين الطبي التي يمكن أن يتم توفيرها لمرضى فيروس كورونا المستجد خلال الأشهر القادمة، وذلك نتيجة زيادة أعداد المصابين بدرجة كبيرة للغاية في الفترة الماضية.

وأكد الدكتور تيدروس أدهانوم مدير منظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء في العاصمة السويسرية جنيف، أن العالم بأكمله يواجه في المرحلة القادمة خطر قلة منسوب الأكسجين الطبي الذي يتم منحه للمرضى في المستشفيات عبر أجهزة التنفس الصناعي.

وأشار أيضاً إلى أن ذلك يرجع بدون أدنى شك إلى عدد الإصابات الكبيرة التي يتم تسجيلها بصفة حول العالم، ويكفي الإشارة فقط إلى أن مختلف دول العالم سجلت اليوم تقريباً مليون حالة جديدة مصابة بالفيروس المستجد.

وشدد الدكتور تيدروس أدهانوم في حديثه على أن إجمالي عدد مصابي ذلك الوباء سوف يتخطى حاجز 10 مليون حالة مع بداية الأسبوع القادم، مما يعني بالتالي أن كل دول العالم تحتاج إلى 620 ألف متر مكعب من الأكسجين الطبي بصفة يومية.

وأضاف أيضاً أن منظمة الصحة العالمية تعمل على توفير الأكسجين الطبي الذي تمتلكه للدول التي تحتاجه بشدة، مؤكداً في الوقت ذاته أن الدور الأكبر يقع على الشركات التي تسيطر على سوق الأكسجين الطبي.

يذكر أن الأكسجين الطبي الذي يتم ضخه في أجهزة التنفس الصناعي يساعد جسم الإنسان إضافة إلى أعضائه على أداء وظائفها الحيوية، وفي حالة عدم توفر الأكسجين الطبي سوف يؤدي فيروس كورونا إلى إيقاف عمل أعضاء وأجهزة الإنسان بالكامل أي وفاته على الفور بالنسبة إلى الحالات الحرجة.