الصحة العالمية: إجمالي مصابي كورونا يصل إلى 10 مليون الأسبوع المقبل

أثار الدكتور تيدروس أدهانوم مدير منظمة الصحة العالمية الجدل اليوم الأربعاء بشكل قوي للغاية، بعد التصريحات التي أدلى بها على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده في العاصمة السويسرية جنيف.

وأكد الدكتور تيدروس أدهانوم أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد سوف تصل إلى حوالي 10 مليون حالة مع حلول الأسبوع المقبل، وذلك يرجع إلى ارتفاع معدل الإصابات في كافة دول العالم بدون أي استثناء على الإطلاق في الأسابيع القليلة الماضية تزامناً مع تخفيف القيود على حركة المواطنين.

وأشار أيضاً إلى أن عدد الوفيات سوف يتخطى حاجز نصف مليون نسمة من جميع دول العالم، وخاصة بعدما وصل حالياً إلى 470 ألف حالة وفاة تقريباً، موضحاً في الوقت ذاته أن سبب ارتفاع نسب الوفيات في بعض الدول يعود إلى نقص مخزون الأكسجين الطبي لديها.

وشدد الدكتور تيدروس أدهانوم في حديثه على أن منظمة الصحة العالمية سوف تعمل جاهدة من أجل محاولة توفير أكثر من 170 ألف جهاز تنفسي صناعي في المرحلة القادمة، على أن يتم توزيع هذه الأجهزة على الدول الأكثر احتياجاً لها.

وأضاف أيضاً أن قرار المملكة العربية السعودية بخصوص تقليص أعداد الحجاج في موسم الحج 2020 كان حكيماً للغاية، نظراً لأن ارتفاع عدد الحجاج قد يؤدي إلى حدوث زيادة كبرى في أعداد المصابين في المرحلة القادمة وهو الأمر الذي لا يرغب فيه أي أحد.