قبل جلسة مجلس الأمن.. إثيوبيا تواصل تعنتها: سنملأ بحيرة سد النهضة دون اتفاق

أعلن وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو، اعتزام بلاده في بدء ملء بحيرة سد النهضة، دون التوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان في هذا الشأن، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وأكد وزير الخارجية الإثيوبية، إن بلاده ستبدأ ملء بحيرة السد خلال الأشهر المقبلة، حتى لو لم يكن هناك أي اتفاق بين الدول الثلاث “مصر وإثيوبيا والسودان”، معبرا عن أمل بلاده في التوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان.

وسيعقد مجلس الأمن جلسة، يوم الاثنين المقبل، من أجل مناقشة ملف سد النهضة، بطلبٍ من فرنسا، بحسب ما أعلنت قناة “العربية‎”، وتأتي الجلسة في ظل تعنت إثيوبيا، خلال المفاوضات الأخيرة، مع مصر والسودان بشأن خطط ملء السد.

كانت مصر أحالت ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي؛ لبحث التوصل إلى اتفاقٍ جديدٍ، وردت إثيوبيا بخطاب للمجلس، قبل أن يرسل السودان خطابًا ثالثًا.

وتقدمت مصر بطلبٍ إلى مجلس الأمن في الأمم المتحدة، حول سد النهضة الإثيوبي، داعية المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان، للتفاوض بحسن نية؛ تنفيذًا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حلٍ عادلٍ ومتوازنٍ لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.

واستند خطاب مصر إلى مجلس الأمن إلى المادة ٣٥ من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين، وذلك في ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخرا حول سد النهضة نتيجة للمواقف الإثيوبية غير الإيجابية، والتي تأتي في إطار النهج المستمر في هذا الصدد على مدار عقد من المفاوضات المضنية.