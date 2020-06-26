منظمة الصحة العالمية ترشح لقاح أكسفورد للقضاء نهائياً على فيروس كورونا

سيطرت حالة من التفاؤل الكبيرة اليوم الجمعة على جميع دول العالم بدون أي استثناء على الإطلاق، بعدما قامت منظمة الصحة العالمية بترشيح لقاح أكسفورد لكي يكون بمثابة الحل النهائي القادر على القضاء نهائياً على فيروس كورونا المستجد.

ولا تزال منظمة الصحة العالمية لم تعلن بعد بصفة رسمية عن اللقاح الجاهز الذي يمتلك القدرة على حل هذه المعضلة التي يواجهها العالم بأكمله، ولكن مجرد الإشارة فقط إلى احتمالية قدرة أحد اللقاحات على فعل ذلك من شأنه أن يساهم في رسم البهجة على البشرية بأكملها بعدما كانت مهددة بالإنقراض خلال الأشهر الماضية.

وأكدت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة أن لقاح أكسفورد الذي تعمل جامعة أكسفورد على تطويره على مدار الأشهر الماضية بالتعاون مع شركة أسترازينيكا المعروفة عالمياً، يبدو هو الأنجح حتى هذه اللحظة بعدما وصل إلى المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب السريرية.

وأشارت أيضاً إلى أن ذلك اللقاح الطبي قد أبهر حقاً مسؤولي منظمة الصحة العالمية خلال المراحل الأولى من التجارب سواء الأولى أو حتى الثانية، نظراً إلى النتائج المبهرة التي حققها على أمل أن يكون الوضع مماثلاً في المرحلة الأخيرة حتى يتم البدء في إنتاج كميات كبيرة منه لكي يتم وضع حد لوباء كورونا المستجد بشكل نهائي.

وشددت منظمة الصحة العالمية على أن الإقبال من جانب الدول الكبرى على لقاح أكسفورد كان هائلاً خلال الفترة الماضية، حيث توصلت عدة دول مثل إيطاليا وألمانيا هولندا وفرنسا إلى اتفاق نهائي يضمن لها الحصول على كميات كبيرة من اللقاح.

وأضافت أيضاً أنها لا تزال تعمل بدورها جاهدة من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن حصولها على جرعات كبيرة سواء من الشركة المنتجة لذلك اللقاح، أو حتى بعض الشركات الأخرى الصينية التي تعمل على تطوير أكثر من لقاح قد يكون فعالاً في نهاية المطاف.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن لقاح مودرنا الأمريكي يبدو أيضاً في طريقه للنجاح بنسبة كبيرة في المرحلة القادمة، مشددة في الوقت ذاته على أن تواجد أكثر من لقاح ناجح يعتبر أمراً مثالياً للغاية في ظل حاجة مختلف دول العالم لهذه اللقاحات.